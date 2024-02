Frédéric Taddeï : "L’âge est un sujet qui n’existe pas"

« L’âge est un sujet qui n’existe pas », déplore le présentateur télé. L’histoire, les biographies, c’est une question de date, pas d’âge. Frédéric Taddeï a donc souhaité, avec les Birthday Books, adopter une nouvelle perspective sur la vie des célébrités historiques et d’aujourd’hui.

Un des buts était de créer « des livres de transmission, des livres que nos parents, nos amis peuvent nous acheter. Dans les Birthday Books il y a des gens que les jeunes connaissent et pas leurs parents, et vice-versa ». Il fallait que « les gens qui ont 17 ans aujourd’hui puissent retrouver leurs propres célébrités », tout en découvrant celles de leurs aînés.

Le dernier succès d’Alain Delon c’est à 49 ans, il était devenu une star à 22 ou 23 ans. Alors que Gabin, Deneuve, De Niro... ils restent au sommet jusque tard.

Un projet cher à Frédéric Taddeï, pour lequel il voulait être coéditeur, et qu’il met en place avec les éditions Grasset : « Olivier Nora (PDG de Grasset, NdR) a parfaitement compris le projet, il a vu tout de suite ce que ça pouvait être ». « Si ça marche, c’est gros. Il y a beaucoup de volume, 15 volumes qui sortent, fois 20.000 exemplaires, ça fait 300.000 exemplaires d'un coup », ajoute-t-il. D’autant plus que 25 autres volumes sont déjà quasiment prêts et devraient sortir l’année prochaine, si tout se passe comme prévu.

L'ensemble des volumes à paraître le 6 mars 2024.

Un nouveau rapport à l’âge

« On a commencé à 15 ans. Parce qu’avant 15 ans, les vies ne sont pas assez documentées, et les gens font des choses assez similaires. C’est à partir de cet âge-là qu’il arrive des choses très différentes aux gens. »

Gavrilo Princip, le garçon qui tire sur Franz Ferdinand à Sarajevo, avait 19 ans. ça aura des conséquences énormes.

Nous prenons tous des directions différentes, mais Frédéric Taddeï est convaincu qu'« on est dans une fraternité sidérale avec tous les gens qui ont eu notre âge ». Et ce, peu importe les générations, peu importe le niveau de « réussite » : « Même quand on regarde les rois et reines de France, Louis XIV, à vingt ans, c’est évidemment pas le même que nous à 20 ans, mais quand même... il est amoureux de la nièce de Mazarin, il ne peut pas l’épouser, et il est fou de rage. Il a quelque part les mêmes problématiques que tout jeune homme de son âge. Puis il va se remarier secrètement avec Madame de Maintenon, à l’âge où beaucoup d’hommes d’aujourd’hui se remarient. »

À 33 ans, Kerviel est l’homme le plus endetté du monde.

C’est aussi, en quelque sorte, une autre manière de regarder l’histoire : « Je me suis toujours intéressé à la chronologie, savoir que telle année il est arrivé telle et telle chose. Mais je n’avais jamais pensé qu’on pouvait le regarder autrement. Finalement je me suis dit que l’âge donne une nouvelle perspective sur la vie des gens et sur l’histoire. »

Une autre manière, aussi, d’interagir avec les oeuvres d’art : « Orson Wells réalise Citizen Kane à 25 ans. Si vous regardez ce film à 25 ans, je suis sûr que c’est plus intéressant que à l’âge où moi je l’ai vu. Parce que vous avez le même âge qu’Orson Wells. On peut écouter différemment tel morceau parce qu’ils ont le même âge que nous. On peut lire les livres écrit par les gens de notre âge. C’est une autre façon d’entrée en communication avec une oeuvre d’art : la découvrir à l’âge auquel l'artiste l’a réalisée. »

À 20 ans, Al Pacino est gigolo en Italie.

D'art d'âge

Est ce que le génie doit être associé à la précocité ? Pas forcément, nous répond l’animateur. Et, surtout, ceux qui sont précoces s’arrêtent souvent tout aussi précocement. Rimbaud, génie de la poésie par excellence, arrête d’écrire à 20 ans. « Napoléon il arrive jeune, à 30 ans, mais à 45 ans tout est fini »

À l’inverse, « Bukowski ne connait le succès que très tard, il est postier avant ça. Belle du Seigneur d’Albert Cohen, c’est publié à 73 ans. Marguerite Duras devient à la mode à 50 ans. »

Louis de Funès devient une star à 50 ans en faisant 3 films de suite en 4 mois.

Le sport fait là office d’exception, condition corporelle exige : « Dans le sport c’est certain qu’on réussi jeune. Et l’âge auquel on arrête en sport recule, la génération de Borg et McEnroe arrête beaucoup plus tôt que Nadal, Federer, Djokovic. Aujourd’hui on réussi plus tôt au football. Raymond Kopa travaillait à la mine, à un âge où tout footballer actuel est déjà professionnel. »

Nelson Mandela est condamné à perpétuité à 45 ans. Il a passé 27 ans en prison, et est élu président en sortant.

Au final, l’auteur de ces Birthday Books trouve tout cela plutôt encourageant : « Vous allez voir des génies qui à votre âge étaient des losers complets, des gens qui ont réussi bien avant nous mais qui ont sombré ensuite. C’est des choses qu’on oublie tout ça. » D’autant que sa propre expérience — qu’il relate également dans ces volumes – montre que chaque parcours à ses singularités : « Entre 20 ans et 29 ans je n’ai rien fait. Je mets souvent "Frédéric Taddeï ne fait rien", ce qui était vrai. Mais au fond, ces 9 ans, ça a été mes études à moi, c’est là où je me suis intéressé à plein de choses, je suis passé souvent du coq à l’âne. »

Frédéric Taddeï est animateur d'émission de télévision et de radio. Il s'est notamment fait connaitre en tant que chroniqueur à Nulle part ailleurs, puis en tant que présentateur pour les émissions Paris Dernière, Ce soir (ou jamais) ou encore D'art d'art. En 2018, il rejoint la chaîne Russia Today pour y faire une émission de débat, Interdit d'interdire.

Cela lui vaut certaines critiques, et il quittera la chaîne en février 2022, quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les 15 volumes de la collection Birthday Books seront disponibles en librairie le 6 mars 2024.

Crédits photo : DR (Grasset)