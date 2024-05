"Quand on parle d'exil on a envie de rétablir une certaine vérité"

ActuaLitté : Quel est votre lien au Musée de l'immigration ?

Marguerite Abouet : Je n'habite pas très loin d'ici, je connais bien ce musée, j'emmenais d'abord mon fils à l'aquarium — qui est aussi au Palais de la Porte Dorée. Je suis attachée à ce lieu, je venais souvent aux expositions. En tant qu'auteure on m'avait aussi proposé de participer à une exposition ici.

Je me retrouvais avec des grands auteurs, des Goscinny, Hugo Pratt et autres. Mon écriture parle aussi d'immigration, être exposé ici c'était une de mes plus grandes consécrations.

Qu'est ce que ça vous a fait de présider un tel prix ?

Quand on m'a demandé de présider ce jury, j'étais tout d'abord agréablement surprise, et j'ai dit oui directement. Il y a un lien personnel avec ce prix. Et en tant qu'auteure, sensible aux écritures des autres, c'était une joie de lire les oeuvres sélectionnées.

Justement, en tant qu'auteure, comment on appréhende ces oeuvres ?

Au final je n'ai pas vraiment jugé en tant qu'autrice, la lectrice prenait le dessus. Je ne me sentais pas légitime de pouvoir critiquer mes collègues. En revanche, quand on se met dans la peau d'un lecteur on peut être juste plongé dans l'histoire. Je me suis totalement laissée emporter par ces récits, par ces manières de raconter son enfance, de parler de la transmission de la mémoire.

Ce sont des choses qui moi me touchent. J'ai toujours lutté, depuis mon arrivée en France, pour ne pas oublier d'où je venais. J'avais l'impression que je ne devais pas arrêter de raconter mon enfance, mon pays.

On voit que c'est quelque chose de commun à beaucoup de ces oeuvres, de raconter d'où l'on vient...

Il s'agit surtout de rétablir sa propre vérité. Notamment quand on parle d'exil ou d'immigration, c'est des questions difficiles. On parle souvent de pays en guerre, de pays qui traversent des périodes très délicates, on est médiatiquement submergé par toute cette violence qui vient de ces endroits. Mais quand on est d'ailleurs et qu'on vit dans un pays qui nous a accueilli et qu'on aime, on a une volonté de montrer une autre facette de nos origines.

Je suis française, j'ai peur quand la France a peur, je souffre avec elle. Lorsqu'on nous renvoie des images difficiles du pays ou du continent d'où on vient, il y a quelque chose de compliqué pour nous, on a envie de rétablir une certaine vérité.

Certes ce sont des endroits difficiles, mais il y a une vie, les gens vivent, ils se regardent, il y a une poésie... Tout ça c'est super important. Alors quand on a ce genre de témoignages, c'est une bouffée d'air frais. On voit parfois des images d'enfant qui jouent à côté d'immeubles complètement détruits, c'est ça la beauté de ces existences difficiles, et c'est ça qu'on a envie de montrer.

Qu'est ce qui vous a touché dans l'oeuvre lauréate, Une éducation orientale ?

On a choisi cette oeuvre parce qu'il a réussi à faire une histoire intime et universelle en même temps. J'ai pas vécu ce qu'il a vécu, mais je m'y suis plongé comme si j'y avais été.

Ce qui est génial avec son histoire c'est que c'est complètement humain, c'est doux. Même les ennemis sont des gens aimés. Il ne prend pas parti, il parle juste d'histoires d'hommes. Il parle juste d'amour et d'enfance, il n'accuse personne. C'est ça, parler de vivre ensemble, d'acceptation de soi et de l'autre. Il le fait en montrant une histoire familiale qui peut être complètement universelle.

