Charles Berberian : accompagner le chaos d'Une éducation orientale

ActuaLitté : Quelle a été votre réaction à l'annonce de ce prix ?

Charles Berberian : J'avais dit aux gens de la Porte Dorée que j'étais contre les prix. Alors quand Stéphanie Bartolo m'a appelé elle m'a dit : « Voilà, j'ai une mauvaise nouvelle, tu as eu le prix », j'ai tout de suite pensé à mes parents parce que ça leur a toujours fait plaisir, les prix. Même si, quand Stéphanie m'a demandé une réaction, j'ai dit en rigolant « Si mon père était encore là, il aurait sûrement dit : pourquoi un prix par le Musée de l'immigration, on est français, nous ! »

Ce prix-là n'est pas comme les autres, n'est-ce pas ?

Charles Berberian : Il y a quelque chose de spécial avec ce prix-là, oui.

Déjà, quand j'étais venu faire une lecture musicale à la sortie de Une éducation orientale au Palais, ça avait été très fort, ça m'avait fait quelque chose d'être sur place, au Musée de l'immigration. Ensuite j'ai participé à une table ronde avec d'autres nominés, ce qui avait été encore une fois un moment intense. Recevoir le Prix de la Porte Dorée, ça fait partie de tout ça.

C'est un tout qui signifie beaucoup, sur ce que ça veut dire d'être immigré, sur la manière avec laquelle on a été reçu ici... C'est important de pouvoir témoigner et écouter toutes ces histoires à la fois semblables et très différentes. Et cette cérémonie ce soir, c'est une continuation de l'histoire commune des immigrés, mais aussi de celle de la France.

Justement, quelle est votre histoire personnelle avec la France ?

Charles Berberian : Je viens d'une famille qui a toujours migré, mais qui partout a essayé de s’intégrer au mieux. Moi, je me sens pleinement chez moi en France, aussi parce que c'est un pays de dessin et de bande dessinée. Mais j'ai l'impression quand même toujours qu'il y a quelque chose de friable dans la nationalité quand on vient d’autre part, une sorte de suspicion... c’est étrange.

Alors avoir ce lien avec le Musée de l'immigration, et le Palais de la Porte Dorée — un nom magnifique dans lequel la diversité devient une richesse plutôt qu'une malédiction — ça me touche énormément. C'est très important pour moi de faire partie de tout ça.

Avec Une éducation orientale, c'est la première fois que vous racontez aussi intimement vos origines et votre enfance. Comment cela vous est-il venu ?

Charles Berberian : Ça a notamment commencé avec la pandémie de Covid-19. L'idée d'être confiné, c'était une situation similaire à celle que j'ai vécue en 1975 au Liban, au tout début de la guerre civile. Ce qui était semblable, c'était surtout le fait d'être confronté à une situation inhabituelle et surdimensionnée, complètement folle, et qu'on a vu arriver de loin. Donc, il y a un espèce de puits de souvenir qui s'est ouvert pour moi au moment du confinement.

Vous commencez notamment votre récit en expliquant que vous vous êtes alors réfugié dans le dessin...

Charles Berberian : Oui, la bande dessinée et le dessin sont une partie centrale du récit. Parce que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé quand ces torrents d'angoisse me prenaient, soit au début de la guerre civile, soit au début de la pandémie. Le dessin a toujours été un refuge dans ce genre de situation. C'est aussi un moteur de réflexion et de connaissance de soi-même, c'est un outil qui m'aide à devenir.

Mon frère et ma grand-mère sont également au coeur d'Une enfance orientale, ce sont les deux personnes qui se sont dégagées du reste pour prendre un rôle principal dans cette évocation des mémoires familiales.

Une autre chose a une place centrale dans votre récit, c'est le chaos. Vous parlez beaucoup du chaos de la ville de Beyrouth, et on sent aussi du chaos dans votre trame narrative, dans votre style graphique... Est-ce une chose que vous gardez, justement, de votre enfance au Proche-Orient ?

Charles Berberian : Je vois le chaos comme un fonctionnement. Ce qui m'importe, c'est comment on apprend à suivre et à accompagner le mouvement. C'est pour ça que l'aquarelle est très présente dans mon travail. C'est une technique qui évoque cette manière de fonctionner, parce que le choix des mélanges se fait de manière hasardeuse.

Étant l'héritier d'une longue famille de gens qui ont migré, qui ont suivi le mouvement, qui sont partis parce qu'il le fallait et non parce qu'ils le voulaient, il y a aussi chez moi cette idée de vivre avec ces bouleversements.

Enfin, ce chaos, c'est l'histoire de la région, du Proche-Orient, mais c'est aussi celle de notre petite planète. On pense parfois qu'il y a des grands stratèges dans l'histoire, des gens qui ont un plan, qui ont des lignes tracées du passé jusqu'à l'avenir, mais en vérité tout se fait par accident, par le jeu du hasard. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, notamment en Ukraine, en Arménie, en Cisjordanie...

