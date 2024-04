Un prix d'autant plus précieux qu'il est décerné par des enfants”  

Ah ! Les voyages, c’est l'histoire de Pénélope et Philéas, deux chats amis, et néanmoins totalement différents dans leur approche de la vie. La première est une chatte humanisée qui aspire à explorer le monde, tandis que le silencieux Philéas préfère le confort de son foyer. Leurs caractères opposés les amènent à vivre des aventures uniques, lorsque Pénélope découvre dans sa valise Philéas, qui restera reclus, soit dans cette même valise, soit dans les différentes chambres d'hôtel…

Au fil de leur périple, Philéas attire l'attention de Pénélope sur les petits détails qui enrichissent leur expérience. Les aventuriers ne sont pas forcément ceux qu'on croit, et l’aventure a parfois les signes extérieurs de la grisaille quand elle est tout intérieure… Ce contraste entre leur désir d'évasion et le contentement dans la contemplation, deux joies du voyage.

Les deux chats en nous

Et Marie Caudry, elle est plutôt Pénélope, ou Philéas, comme le stéréotype du dessinateur solitaire nous pousse à le penser ? Ni l’une, ni l’autre, ou plutôt les deux : « On découvre qu’en chacun de nous réside un peu de Philéas et de Pénélope, oscillant entre le désir de découverte et le besoin de sécurité », décrit la dessinatrice auprès d’ActuaLitté.

Et de développer : « Cette histoire illustre comment nos tendances internes peuvent parfois entrer en conflit, à l'image de vases communicants, chacune prenant le dessus à différentes périodes de notre vie. Selon les circonstances, nous pouvons nous identifier tantôt à l'une, tantôt à l'autre, expression de la fluidité et complexité de notre propre nature. »

Enfin, selon l'autrice, la dynamique du duo soulève une réflexion sur comment nos proches façonnent notre personnalité : depuis quelques années, Marie Caudry explore une nouvelle approche du dessin en tant que réalisatrice de film d'animation (L'Ourse et l'Oiseau) et de spectacle (adaptation de Ah ! Les voyages avec Leslie Morrier, musicienne électro-acoustique et illustratrice sonore.), travaillant en collaboration avec des groupes de techniciens et d'artistes.

Une dynamique d'alternance entre travail collectif et des périodes plus solitaires, où elle se consacre à la réflexion et à la recherche créative. On l’aura donc compris, elle se raconte aussi un peu dans cet album aussi, et casse le cliché du dessinateur enfermé dans sa chambre, au sens propre et figuré…

Un choix des enfants



Ah ! Les voyages, c’est aussi un dessin riche, coloré, singulier et expressif - comme ce qui paraît régulièrement chez Thierry Magnier -, qui a été récompensé : « Un prix d'autant plus précieux et gratifiant qu’il a été décerné par des enfants », partage encore Marie Caudry. En effet, ce choix a été réalisé par un jury constitué de 19 jeunes lecteurs, âgés de 7 à 10 ans, ainsi que d'une classe ULIS de l'école Maurice Barrès de Metz.

Cette dernière a remporté un autre prix pour cet album, celui des lecteurs d’Annonay, là-encore décerné par les enfants eux-mêmes. Elle nous confie ne pas cibler une classe d'âge spécifique lorsqu'elle travaille, expliquant peut-être en partie pourquoi il résonne autant pour des élèves de CP que de CE2, et même de 6e. Ah ! Les voyages est par ailleurs toujours en lice pour le Prix Nénuphar de l'album jeunesse.

Après une rencontre avec la classe qui a participé au jury cette année, la remise de prix aura eu lieu à l'Arsenal, dans le salon Claude Lefèbvre, à Metz, le samedi 20 avril à 10h.

Après une enfance

« à fabriquer des lits superposés en allumettes pour les fourmis, à sauter dans les bottes de foin en se bouchant le nez, et à dessiner des chevaliers pendant que son grand frère faisait les châteaux forts », Marie Caudry a poursuivi ses études aux Beaux-Arts de Bordeaux.

Elle s'est ensuite orientée vers la littérature jeunesse avec son compagnon, Gauthier David. Ensemble, ils résident à proximité de la forêt de Saoû, dans la Drôme, où ils élèvent leurs deux enfants.

Marie Caudry a notamment illustré plusieurs albums chez différents éditeurs, outre Thierry Magnier : Casterman, le Seuil, et précédemment Albin Michel Jeunesse, Syros, Nathan…

