Sabyl Ghoussoub, “président” des écrivains de l'exil

Racontez-nous l’expérience « Prix de la Porte Dorée » du point de vue d’un président de prix. Comment se sont passées les délibérations ?

Sabyl Ghoussoub : Nous avons été un jury assez classique, nous avons reçu les livres, les avons lus et en avons discuté au moment des délibérations. Dans le jury, une voix est représentée par des lycéens, ils ont rencontré Seynabou Sonko et Rachid Benzine.

Les débats étaient très intéressants, notamment entre les jurés venant de la littérature « professionnelle », et les lycéens. Les avis et les ressentis vis-à-vis des livres étaient souvent très divergents. C'était enrichissant de voir ces différences et comment, au travers de discussions, nous avons réussi à nous entendre sur ces deux titres — Djinns (Grasset) et Tout le monde n’a pas la chance d’aimer la carpe farcie (Verdier). Il y avait quelque chose de générationnel sur les types de sujets et les types de livres que chacun appréciait. Et c'était bien, parce qu'en argumentant, nous avons réussi à tous nous comprendre.

Qu'est ce que ce prix a de spécial ?

Sabyl Ghoussoub : C'est un prix sur l'exil qui se remet dans un lieu assez particulier, le Musée de l'immigration. Il y a quelque chose de très important, un enjeu réel à donner un prix pareil sur une telle question, surtout avec tous les conflits qui se passent autour de nous aujourd'hui.

Comment s'est fait le choix de désigner deux lauréates ex-aequo ?

Sabyl Ghoussoub : Nous avons eu des livres très variés, avec des formats et des histoires très différents, qui se passaient dans les quatre coins du monde. Nous avons beaucoup débattu et nous sommes très vite mis d'accord sur quelques livres. Ensuite, ça a été plus compliqué. Donc, nous avons cherché à savoir si c'était possible de donner un prix ex-aequo, quel sens cela avait de le faire... On a vite été convaincus, parce que les deux livres qui ont gagné sont assez différents, avec deux histoires très diverses, deux écritures et deux tons distincts. Aussi, nous sommes contents parce que ce sont deux premiers romans, même si ce n'est pas la raison pour laquelle ils ont gagné.

Qu'est ce que le jury a retenu de ces deux textes ?

Sabyl Ghoussoub : Le livre de Seynabou Sonko, Djinns, traverse les générations, l'histoire nous embarque, qu'on soit jeune ou moins jeune, on est pris par sa langue, par son oralité. Ça nous a beaucoup plu.

Chez Elise Goldberg, il y avait quelque chose d'assez novateur. Dans la construction du livre, dans la narration... On a été très séduits par les libertés qu'elle a prises pour raconter son histoire. C'est vraiment pas un texte habituel, il est très atypique. Elle arrive à utiliser la cuisine pour parler des questions d'identité et d'origine de manière très délicate et très fine.

Et, à titre personnel, comment ces livres vous ont-ils touchés ?

Sabyl Ghoussoub : En les lisant, je faisais tout de suite des liens avec mon histoire personnelle. Par exemple, il y a certains personnages dans Djinns qui me faisaient penser à ma famille libanaise. Évidemment, pas avec les mêmes questionnements, mais dans leurs comportements par rapport à la France, par rapport aux psys... Il y a plein de choses dans l'histoire qui me rappellent des histoires que j'aurais même pu écrire à un certain moment.

Pour Tout le monde n’a pas la chance d’aimer la carpe farcie, d'un point de vue personnel, je me suis toujours demandé comment mêler cuisine, roman et histoire. Parce que la cuisine libanaise est très réputée. En lisant ce livre, j'ai été séduit parce qu'elle a trouvé une forme très délicate pour nous faire passer des recettes tout en nous racontant son histoire et celle de l'exil de sa famille.

Ces deux livres sont finalement très universels, ils nous ramènent à nos histoires personnelles, ils peuvent marcher auprès de tout le monde.

Crédits image : G.Garitan, CC BY-SA 4.0

DOSSIER - Les Prix de la Porte Dorée 2024