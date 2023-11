Le Prix Goncourt 2023 décerné à Jean-Baptiste Andrea

Jean-Baptiste Andrea, dans son roman, ne se contente pas de dépeindre une liaison interdite ; il tisse le récit d'une amitié profonde et émouvante entre deux êtres. Au fil de leurs disputes et confidences, Viola, prise dans les mailles d'un mariage de convenance, s'associe à Mimo dans son entreprise clandestine de voler...

Dans la loterie de la vie, Mimo semble avoir hérité des cartes défavorables. Issu d'une extrême pauvreté, il est placé comme apprenti chez un tailleur de pierre sans notoriété, mais il révèle un talent exceptionnel pour la sculpture. En contraste, Viola Orsini est née avec presque toutes les faveurs du destin. Issue d'une lignée illustre, elle grandit dans le luxe d'un palais à Gênes. Toutefois, son esprit rebelle et ambitieux ne peut se contenter du rôle restreint que sa naissance lui a préparé. Ces deux êtres, que tout oppose, auraient dû vivre des vies parallèles sans jamais se croiser. Mais dès leur première rencontre, ils s'identifient mutuellement comme des âmes sœurs et font le serment d'une fidélité éternelle. Leur relation devient un pilier face aux tumultes de l'époque, alors que l'Italie sombre dans les ténèbres du fascisme. Mimo défie sa destinée adverse, aspirant à un succès qui perdrait toute saveur sans la présence de Viola. Ce roman narre une passion ardente et résiliente.

Veiller sur elle a déjà remporté le Prix du roman Fnac 2023. Le premier roman de Jean-Baptiste Andrea, Ma reine, avait été distingué du prix Femina des lycéens, ainsi que du prix du premier roman, Alain-Fournier, Envoyé par La Poste, et de la Fondation Jacqueline de Romilly.

Veiller sur elle : Quasimodo et Esmeralda au pays des fascistes

Son troisième ouvrage, Des diables et des saints, également publié chez l'Iconoclaste, avait lui été couronné par le Grand prix RTL-Lire et du prix Ouest-France/Étonnants Voyageurs. Veiller sur elle est son quatrième roman, et donc celui de la consécration.

Présidée par Didier Decoin, l'Académie Goncourt rassemble Pascal Bruckner, Tahar Ben Jelloun, Camille Laurens, Paule Constant, Pierre Assouline, Philippe Claudel, Éric-Emmanuel Schmitt, Françoise Chandernagor et l'entrante Christine Angot depuis mars.

Les jurés, par ailleurs critiques dans divers médias, s'imposent à présent une neutralité qui se veut rigoureuse, se refusant à toute critique publique des titres en compétition afin d'assurer une équité.

Bien que doté d'une récompense financière symbolique, le Prix Goncourt promet souvent à son récipiendaire un formidable essor commercial. À titre d'exemple, Mohamed Mbougar Sarr, primé en 2021, a vu son roman La plus secrète mémoire des hommes atteindre le chiffre impressionnant de près de 550.000 exemplaires vendus.

Brigitte Giraud, couronnée l'année précédente, a également connu un beau succès, mais moindre, avec Vivre Vite, écoulé à plus de 240.000 copies.

Le phénomène se confirme avec L'anomalie d'Hervé Le Tellier, un lauréat d'une précédente édition, dont les ventes s'élèvent à plus de 1,4 million d'exemplaires à ce jour.

Le Prix Goncourt a été instauré en 1903 par les frères Edmond et Jules de Goncourt, en mémoire de leur fraternité et de leur passion commune pour la littérature et l'art. Il fut d'abord administré par la Société littéraire des Goncourt, composée d'amis des deux frères. Ils avaient légué leur patrimoine pour la fondation de ce prix, désireux de soutenir et de promouvoir les auteurs de romans d'expression française.

Dès sa création, le Prix Goncourt a acquis une renommée prestigieuse et est devenu l'un des prix littéraires les plus convoités et respectés en France.

