Les Rendez-vous de la BD d'Amiens sont vitaux

« La bande dessinée représente un accès au livre moins intimidant pour les enfants, parce qu’ils se montrent aussi plus ouverts d’esprit. Les adultes regardent peut-être le 9e Art comme quelque chose de plus simple d’accès que l’essai, le roman ou la poésie. Alors que cette forme combine dessin et texte. Le lecteur doit maîtriser les deux et comprendre leur combinaison ; apprécier la BD nécessite donc de savoir mêler cette double approche discursive », insiste François Annycke.

Non pas un public, mais les publics

Or, c’est bien avec la BD que l’association entend, pour cette 38e édition, amener les publics vers la lecture, quel que soit leur âge. Par le biais d’expositions, les plus jeunes sont invités à se plonger dans l’imaginaire d’un artiste ou dans une œuvre. Ces expériences immersives confèrent aux Rendez-vous une approche de manifestation culturelle qui n’a pas grand-chose à voir avec la centaine de salons du livre que compte la région Hauts-de-France.

« Les équipes réfléchissent constamment à cet équilibre entre création, jeu et pédagogie. » Ouvrir un livre et voir le monde autrement, résumerait-on. Et ce, avec un médium où l’image aussi bien que le texte servent « de point de départ à de grandes aventures intérieures, qui deviendront autant de connaissances et d’enseignements ».

Engagement territorial essentiel

Une autre manière de lutter contre l’illettrisme en décomplexant l’approche de la lecture et de l’écriture, et en allant vers les publics. Car l’association ne se cantonne pas à Amiens. Elle agit sur l’ensemble du territoire. « Les Rendez-vous deviennent le point d’orgue de toutes ces actions menées toute l’année. » Des prix littéraires, des rencontres ou des ateliers sont proposés pour créer d’autres liens, sur un territoire élargi à tous les départements (Somme, Oise, Aisne, Pas-de-Calais, Nord).

« L’association possède à ce titre une vertu structurante dans son domaine, à même de développer une véritable politique événementielle au niveau de la région. Dans ce travail de médiation, à travers notamment les établissements scolaires qu’elle implique, elle crée de nouveaux lecteurs, cherche à les convaincre, et à leur permettre d’exprimer leurs goûts, leurs opinions, leurs intérêts », poursuit-il. « Elle aiguise l'esprit critique, élément essentiel pour devenir citoyen. »

Les festivals du livre, en danger ?

Mais tout n’est pas rose dans le ciel des manifestations culturelles, bien au contraire. Pour mener à bien ce service rendu au public, les porteurs de manifestations doivent jongler avec des aides publiques et privées qui ne sont pas toujours à la hauteur. Dans les meilleurs des cas, les aides sont maintenues, mais alors il faut faire face à l’augmentation des coûts : nourriture, matériel, support d’exposition, logement, déplacement...

Crédits photo : François Annycke © AR2L Hauts-de-France

Dans le pire des cas, les aides baissent ou disparaissent, comme on le voit sur certains événements, où les communes parfois se désengagent. Point qui, « à terme, engage leur pronostic vital ».

Financements, écologie, synergie

Parmi les autres ombres au tableau, il en est une tout aussi difficile à réduire. Depuis la crise de Covid-19, « on compte globalement moins de bénévoles investis dans le soutien aux festivals », relève François Annycke. « Or, l’économie du livre repose souvent sur des postes complémentaires qui sont généralement précaires, ou sur des engagements personnels bénévoles », un constat qui s'effectue aussi pour les bibliothèques en milieu rural où l’apport bénévole et volontaire est tout aussi essentiel. « Si les salons perdent ces compétences et cette bonne volonté, leur situation technique, logistique et économique sera plus critique encore. »

Contrainte ou solution, la question écologique est devenue une part importante du sujet. « Produire une exposition dont la durée de vie s’achève avec l’événement pose de sérieuses questions, autant pour les coûts induits sur un objet aussi éphémère que pour l’impact carbone qu’il engendre », note François Annycke.

Là encore, les Rendez-vous de la BD cherchent des solutions. « Parvenir à occuper un mois complet fournit déjà une première réponse. Mesurer le coût environnemental d’un tel événement en est une autre. La troisième est de ne pas rester dans son coin, mais au contraire de chercher des solutions collectives », insiste le directeur de l'AR2L.

C’est pourquoi l’Agence du livre et de la lecture s’est associée aux Rendez-vous « pour organiser une journée professionnelle sur le sujet, et réfléchir ensemble à des solutions. On parlera des formes, des matériaux, aussi bien que de mutualisation, de circulation entre festivals... Je n’ai aucun doute sur le fait que cela deviendra une habitude, mais pour le moment, il faut provoquer la discussion. »

Parole et espace public

Défendre les manifestations littéraires, donc, est un travail de longue haleine. Mais qui est nécessaire, car elles sont essentielles pour le milieu du livre. « Pour nombre d’éditeurs indépendants et d’auteurs méconnus, supprimer une manifestation revient à les rayer de la carte. Pour qu’un livre existe, il faut autant l’auteur, l’éditeur que le lecteur pour l’inventer. Chacun a sa part. Sans les lieux qui font le lien, ces salons ou événements qui permettent de découvrir une diversité culturelle et une variété foisonnante, vous supprimez les possibilités de cette rencontre. »

Et d’ajouter : « La disparition d’un salon pose une question de démocratie. Quelle place pour la diversité culturelle si on réduit les lieux de leur expression ? Quelle place pour la vie démocratique si l’on réduit les lieux de débat ? Alors que nous parlons partout de crise écologique, qu’il est important de penser autrement notre monde, notre quotidien, d’inventer de nouvelles manières de vivre ensemble, comment comprendre que nous réduisions les lieux et les formes qui aident à bâtir ces à-venirs possibles ? »

S’il est impératif de trouver des alternatives « encore faut-il pouvoir se donner les moyens d’en découvrir l’existence, d’en débattre, de fabriquer collectivement des solutions. Enfin, on peut revenir à la question de la lecture. Comment peut-on en faire une grande cause nationale si les lieux qui incitent à lire sont régulièrement contraints, réduits, ou supprimés ? Si l’on veut augmenter le nombre de lecteurs, il faut développer les lieux d’accès au livre. En cela, les événements comme Les Rendez-vous de la BD d'Amiens sont vitaux », conclut François Annycke.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0