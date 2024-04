"Dans la littérature comme le journalisme, aller au-delà des apparences"

« Dans la littérature comme dans le journalisme, ma démarche vise précisément à aller au-delà des apparences », nous confie le lauréat.

Et de développer : « Que ce soit dans les sphères politiques, sociales, culturelles, la mission est la même : découvrir ce qui se cache derrière les façades, les évidences, les discours trop lisses. Pourquoi certaines informations sont mises en avant alors que d'autres restent en retrait ? » Comment s’approcher d’une forme de vérité derrière ce que l'on veut nous montrer ?

Un roman à part entière

En ce moment, David Le Bailly travaille pour Le Nouvel Obs sur une série consacrée à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Il revient sur la figure de Sophie Lesiewicz, cette conservatrice qui s’est suicidée après des accusations de vol : « En apparence, cette femme était irréprochable, son parcours exemplaire. Son acte nous interroge : pourquoi a-t-elle volé, qu’est-ce qui l’a poussée à franchir le pas ? Un goût de l’autodestruction peut-être. Ce cas illustre bien ce fossé entre apparences et réalité. »

Le roman autobiographique de David Le Bailly aurait pu s'appeler « Gare aux apparences », et porte cette même ambition de faire tomber les masques, dans un passé lointain cette fois-ci, le temps de sa jeunesse.

Le narrateur, devenu adulte, se remémore sa grand-mère adorée, et l'ultime fois qu'il l'a aperçue avant qu'elle ne se précipite du balcon de l'appartement familial, la nuit du 7 décembre 1987... Il entreprend une enquête pour découvrir cette autre suicidée, si mystérieuse, maltraitée par sa propre fille. La mère du narrateur, mythomane, alcoolique, haineuse, violente...

« Ce texte explore l'enfance dans les beaux quartiers, le fameux triangle d'or, l'Avenue Montaigne, où derrière les façades luxueuses, les portes cossues, se cachent les mêmes drames et tragédies que partout ailleurs », témoigne David Le Bailly.

Si cette œuvre se nourrit de l'histoire de l'auteur, ce dernier n'apprécie pas le terme d'autofiction, et récuse encore plus l'idée que son texte puisse être perçu comme une thérapie ou un exutoire. L’écriture, avant-tout, a consisté à trier et à mettre en scène une matière extraordinaire.

« Sur un texte comme celui-là, je devais être vigilant à ne pas me laisser submerger par les émotions. Avec le recul, je me vois un peu comme un chef d’orchestre, avec tous ces personnages, si proches, dont je tiens à présent les destins. » Il n'y a pas non plus une volonté de donner une dimension « universelle » à ce texte, mais de présenter ces éléments de manière puissante et singulière : « Paradoxalement, c'est en s'attardant sur le particulier et sur les détails les plus infimes que l'on peut toucher à l'universel, même si je me méfie beaucoup de ce mot, de son côté tarte à la crème. »

Bénédicte Roscot (Seuil).

Une première fois

Une question, déjà posée à une autre autrice-journaliste l'édition précédente, Nathacha Appanah, car elle prend tout son sens à l'occasion de ce festival en particulier : être un éminent journaliste autant qu’un écrivain, est-ce un apport mutuel, ou l'un dessert-il l'autre ? « La transition peut être difficile », selon David Le Bailly, qui souligne le travail du journaliste : rendre compte du contexte, expliquer le pourquoi des choses, les causalités… « Le journalisme est bavard, parle pour ne rien dire, quand le roman nous offre ce luxe inouï : le silence. Les personnages sont là, devant nous, leur présence n’a pas à être justifiée, expliquée. Ils sont là et cela suffit. »

« Après mon année sabbatique à écrire sur l'Hôtel de la Folie, le retour n'a pas été simple, il a fallu se réaccoutumer aux codes journalistiques », confesse-t-il encore. Cette liberté propre à la littérature, qu'il n'avait pas pleinement goûtée dans ses deux précédents ouvrages. Son premier, sur Anne Pingeot, La Captive de Mitterrand (2014, Prix Roger Nimier), et son deuxième, L'Autre Rimbaud (2020, Prix SGDL Révélation 2022), étaient tous deux très attachés aux faits réels, sujets obligent.

Dans Hôtel de la Folie, il conserve un ancrage dans le réel, mais sans l'approche documentaire du professionnel de la presse. Le style et la construction sont pour beaucoup dans la réussite de l'ouvrage.

Maintenant que nous avons esquissé le parcours de David Le Bailly, autant écrivain au sens fort du terme, qu'audacieux enquêteur, on pourrait penser qu'il est un habitué du festival qui allie journalisme et littérature : pas du tout, puisqu'il s'agit de sa première participation à l'événement...

Une entrée remarquée néanmoins, avec le Prix du Livre de Metz, après Céline Righi qui l'a remporté l'année dernière : « Recevoir un prix est toujours agréable, et c'est un prix de lecteurs, ce qui porte toujours une valeur particulière. Même si on ne sort pas de la logique scolaire des notes et récompenses, je suis impatient de rencontrer les personnes qui ont choisi de me distinguer. »

La remise du prix se tiendra dimanche 21 avril à 11h30 à l'Hôtel de Ville de Metz, suivie d'une rencontre avec le romancier. Le jour précédent, à 10h, il présentera également son ouvrage à la Médiathèque Victor Madeleine à Nilvange. Une question qu'il faudra lui poser : comment survit-on à une telle enfance ?

Crédits photo : Bénédicte Roscot (Seuil)

DOSSIER - Le Livre à Metz 2024 : bas les masques pour cette 37e édition