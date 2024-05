Ce nouveau lieu, la promenade, « change de toute évidence la relation entre autrices, auteurs et le visitorat », estime Régis Penalva. Au point, confirment plusieurs éditeurs de la Région Occitanie, d’entraîner plus de ventes de livres. « Pour nous, cet espace autorise une scénographie différente, en rompant avec la linéarité de l’esplanade », ajoute le directeur artistique. Revenir au centre-ville ? Aucune urgence…

Marquée par le partenariat avec le Grand Prix de l’Imaginaire, désormais associé à la manifestation, cette édition faisait la part belle à ces littératures, « un pari pas gagné d’avance », reconnaît l’organisateur. Pourtant, le public a répondu présent : tant du côté des amateurs que des habitués, venus en curieux à la découverte de ces univers. « Voilà presque 40 ans que les Montpelliérains accueillent avec enthousiasme ce rendez-vous de la Comédie. S’il est une qualité à reconnaître, c’est qu’ils sont prêts à toutes les aventures ! »

Cet élan trouvera un nouvel écho en 2025, où l’Imaginaire sera de nouveau à l’honneur, avec les 25 ans des éditions Au Diable Vauvert, associées aux 40 ans de la manifestation. Toujours en conservant l’ADN de la Comédie : « Notre cahier des charges, c’est un festival de qualité et populaire : nous ne recherchons pas les best-sellers à tout crin », relève Régis Penalva.

Régis Penalva et son fils, visiteur assidu

« Ces livres ont le mérite d’intéresser des publics différents, qui ne sont peut-être pas présents aujourd’hui. Mais personnellement, j’estime qu’il serait angélique de croire à un ruissellement conduisant les amateurs de best-sellers vers d’autres littératures. D’ailleurs, si les gens aiment lire Musso, tant mieux. Mais profiter d’une ou plusieurs têtes d’affiche de cette envergure pour les attirer serait presque mensonger quant à la programmation véritable de la Comédie. »

Sans compter que le salon jouit alors d’une plus grande liberté — ou de moins de contraintes, c’est selon — que d’autres manifestations, de par ce choix. Et que l’on pouvait malgré tout croiser Neige Sinno, Prix Femina 2023, ou Jean-Baptiste Andrea, Goncourt 2024 au fil de ces journées.

De même qu’une vingtaine d’auteurs étrangers, « venus du Brésil, d’Argentine, des États-Unis ou encore de Croatie, d’Espagne ou de Suède », pointe le directeur littéraire. « De ce point de vue, nous avons introduit une gestion très différente : en montant des synergies avec d’autres festivals du mois de mai, nous créons des parcours en France pour ces auteurs qui viennent parfois de très loin. » Saint-Malo, Lyon ou encore Marseille deviennent alors autant d’étapes qui répondent aussi aux évidents impératifs écologiques, de plus en plus prégnants.

Au cours des prochains mois, les équipes de la Comédie auront deux axes de travail : « Nous réfléchissons à reproposer une journée professionnelle, qui ne se fera pas sans Occitanie Livre et Lecture, l’agence régionale du livre. Nous évaluerons avec eux la faisabilité, la pertinence et l’intérêt : consacrer une partie de l’événement aux professionnels implique d’avoir une véritable valeur ajoutée. Et un partenaire légitime. »

L’autre volet portera sur les jeunes publics. « Notre offre pour la petite enfance bénéficie de l’action à saluer des professionnels de la ville. De même, les rencontres scolaires réalisées en partenariat avec l’Éducation nationale sont réjouissantes », analyse Régis Penalva. « La prochaine étape consistera à donner plus d’ampleur à l’événement pour mobiliser les jeunes adolescents. Les auteurs répondent déjà présents : maintenant, à nous de trouver les pistes les plus convaincantes. »

Tout cela en composant avec les hausses de coûts régulièrement pointées par toutes les structures organisant des événements. « En comparant simplement 2024 à 2023, cela devient effarant. Le coût des tentes affiche 30 % de plus, les hébergements et la nourriture grimpent dans des proportions moindres, mais il nous faut jouer avec un budget à périmètre constant. »

Reste un poste de dépense : « La ligne budgétaire pour les déplacements est devenue très compliquée à maintenir. D’abord, parce que les prix de la SNCF atteignent des niveaux scandaleux : à une époque on l’on encourage à ne pas prendre l’avion, il est souvent plus cher de se déplacer en train, depuis Paris, par exemple. »

Ensuite vient l’impondérable par excellence : le changement d’horaires. « Bien entendu, nous acceptons les imprévus de tout un chacun, mais ils entraînent des facturations majorées pour modifier un billet. Or, on constate qu’ils interviennent principalement dans les 8 jours avant l’arrivée — et bien entendu, le prix des billets a explosé entre temps », se désole le directeur du salon.

« De ce point de vue, il relève de la responsabilité tant des éditeurs que des manifestations d’avoir des discussions sincères et franches : les demandes sont de plus en plus complexes à suivre… » Mais en jetant un regard sur les barnums, où la foule se massait en ce dimanche après-midi, il sourit. Pour le moment, tout va bien.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Comédie du livre 2024 : Damasio Imaginaire et Littératures