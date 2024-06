La Bibliothèque nationale de France bientôt sans direction générale

L'emploi de directeur général de la BnF « sera prochainement vacant », annonce simplement l'avis publié au JO de ce jeudi 27 juin. Il rappelle que le directeur général de l'établissement « assiste le président dans ses fonctions et, à ce titre, peut recevoir toute délégation pour assurer la direction de tous les services ».

Kevin Riffault occupait ce poste depuis le mois de novembre 2021, remplaçant alors Denis Bruckmann, qui faisait valoir ses droits à la retraite. Depuis juin 2019, il était directeur de l'administration et du personnel à la Bibliothèque nationale de France, ainsi responsable de la programmation budgétaire de l'établissement, veillant à la mise en œuvre de l'exécution budgétaire et assurant le traitement des questions juridiques et le respect des règles et procédures et de la commande publique.

Le futur directeur général sera assisté des trois directrices générales adjointes, à savoir la directrice des collections, la directrice des services et des réseaux et la directrice de l'administration et du personnel, et exercera l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des services.

Répartie sur 7 sites (dont 3 hors région Île-de-France), la Bibliothèque nationale de France bénéficie d'un plafond d'emploi de 2 180 ETPT. Elle est dotée d'un budget de plus de 270 millions d'euros, dont 165 millions d'euros pour les dépenses de personnel. Ses collections patrimoniales comportent plus de 40 millions de documents de toute nature et sont communiquées aux publics dans 35 salles de lecture.

Les candidatures sont à faire parvenir dans un délai de quinze jours seulement, selon la procédure détaillée à cette adresse.

Depuis le 18 avril dernier, la présidence de la BnF est assurée par Gilles Pécout, historien et ambassadeur de France, qui remplaçait Laurence Engel, remerciée en mars 2024 alors que le président de la République souhaitait « un nouveau cap dans une nouvelle donne budgétaire », comme elle l'avait elle-même précisé.

Photographie : la Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)