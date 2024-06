Alexandra Müller, nommée directrice du Musée Jules Verne à Nantes

Experte des cultures de l’imaginaire, Alexandra Müller a contribué à la création du Centre Pompidou de Metz, et dirigé des expositions de renommée internationale. Elle succède ainsi à Marie Masson, ancienne directrice des Utopiales, qui a depuis plus de deux ans lancé le projet de la Cité des imaginaires, comprenant la préfiguration du nouveau Musée Jules Verne.

Alexandra Müller prendra ses fonctions alors que l’ancien CAP44 entame sa transformation pour devenir, d’ici fin 2028, la future Cité des Imaginaires avec le grand musée Jules Verne. Elle a été membre du comité scientifique de la Cité des Imaginaires ces deux dernières années.

Ce projet d’envergure, dédié à l’œuvre de Jules Verne, interroge la modernité et alimente les débats contemporains sur le progrès, l’inconnu, la différence et les transitions écologiques.

« Nous nous réjouissons de l’arrivée à Nantes et à la tête du musée Jules Verne et de la Cité des imaginaires d’Alexandra Müller. C’est une professionnelle reconnue dans le champ muséal et qui a déjà mené des réflexions et des travaux de qualité sur la question des imaginaires. Je ne doute pas qu’elle saura faire avancer avec dynamisme et ambition ce projet culturel majeur pour la Métropole », confie Johanna Rolland dans un communiqué.

Spécialiste de l'imaginaire

Diplômée en philosophie, littérature française et arts plastiques de l’université de Münster, Alexandra Müller a débuté sa carrière en France et en Allemagne, en galeries et à l’Institut Goethe. Après des expériences à la DRAC et à la Maison de Victor Hugo, elle a rejoint Laurent Le Bon pour la préfiguration du Centre Pompidou Metz.

Elle a travaillé sur le projet architectural, la programmation et le lien avec le territoire. En 2009, elle a intégré le nouveau Pompidou Metz comme chargée de recherche, travaillant sur les expositions, la conservation préventive et divers projets transversaux liés aux publics.

Spécialiste des littératures et cultures de l’imaginaire, elle poursuit ses recherches et a été commissaire de l’exposition « Un Musée imaginé —Et si l’art disparaissait ? » en 2016, inspirée du roman Fahrenheit 451 de Ray Bradbury (trad. Jacques Chambon et Henri Robillot, Gallimard) puis de « Les portes du possible — Art et science-fiction » en 2022.

Crédit image : © Photo Nantes métropole