Dans les Pays de la Loire, un territoire du livre déséquilibré

L'enquête menée par Mobilis sur l'ensemble de la chaine du livre des Pays de la Loire est le fruit d'une coopération avec l’État, via la Direction régionale des affaires culturelles, le Centre national du livre et la région Pays de la Loire elle-même. L'association Librairies en Pays de la Loire (ALIP) et le collectif d'éditeurs Coll.LIBRIS ont apporté leur soutien à l'initiative.

Une indéniable concentration

Première donnée qui saute aux yeux, au sein de l'étude de filière de Mobilis : une concentration des activités au sein du département de Loire-Atlantique. Ce dernier abrite en effet une grande partie des acteurs du livre, dont 73 % des auteurs et autrices de la région, 71 % des maisons d'édition, 51 % des librairies indépendantes et 49 % des manifestations littéraires.

La ville de Nantes reste un véritable pôle central, puisqu'elle est le lieu de résidence de 38 % des auteurs de Loire-Atlantique, qu'elle abrite 17 % des librairies de la région, 37 % des éditeurs et accueille aussi le plus grand nombre de manifestations.

Le lien avec le territoire est assez fort pour les acteurs du livre : 56 % des auteurs établis en Pays de la Loire y sont depuis plus de 10 ans, l'ancienneté moyenne des librairies est de 20 ans, tout comme celle des festivals et salons littéraires. Du côté des maisons, la moyenne baisse de moitié, ce qui signale une part importante de jeunes structures et un dynamisme de la création.

Une économie fragile

Les acteurs du livre dans la région Pays de la Loire restent exposés aux fluctuations économiques, avec une fragilité structurelle qui pourrait se creuser dans les prochaines années. 40 % des auteurs répondants déclarent ainsi une diminution globale de leurs revenus ces trois dernières années, avec une baisse plus marquée encore pour les traducteurs et traductrices.

En conséquence, sans doute, de cette rémunération à la baisse, 90 % des auteurs interrogés annoncent des activités accessoires en 2022, avec les séances de dédicaces en tête (70 %), la présentation des œuvres et les interventions en milieux scolaire ou périscolaire (52 %), ou encore la participation à des débats et autres événements publics (47 %). Les revenus de ces activités représentent en moyenne 26 % des revenus des artistes-auteurs.

Les éditeurs de la région Pays de la Loire ne sont pas forcément mieux lotis : 67 % des gérants et gérantes déclarent ne pas percevoir de rémunération régulière, avec un revenu annuel estimé à moins de 10.000 €. 20 % des dirigeants des maisons de la région touchent plus de 20.000 € annuellement.

À LIRE - Petites et moyennes maisons d'édition : de fragiles fondations

Les gérants des librairies ne disposent pas de finances en meilleure santé, puisque 25 % d'entre eux ne se versent pas de rémunération régulière, 45 % touchent moins de 16.500 € et 6 % seulement plus de 35.000 € par an.

Du côté des manifestations littéraires, 53 % font valoir un budget inférieur à 50.000 €, mais 91 % perçoivent des subventions et autres aides publiques, principalement des collectivités territoriales.

75 % des répondants ont perçu en 2022 des subventions publiques, pour un montant médian de 24.500 €. 60 % des répondants ont perçu en 2022 des financements privés, pour un montant médian de 11.500 €. – Étude de filière de Mobilis, Manifestations littéraires et résidences

94 % des manifestations littéraires rémunèrent les artistes auteurs au titre de leurs interventions dans des conférences, lectures ou rencontres, ateliers et signatures (28 % seulement, toutefois, pour ces dernières). 83 % des manifestations littéraires proposent des rémunérations sur la base de la Charte des auteurs, du CNL ou d’autres organismes comme la Sofia ou la SACD.

Pour ce secteur aussi, une certaine prudence est de mise, et 86 % des organisateurs s'attendent à des difficultés budgétaires prochaines, quand 41 % ressentent un manque de soutien sur le territoire.

L'écologie prise en compte

Mobilis propose, pour chacun des métiers examinés, un petit point sur les préoccupations écologiques, devenues plus fréquentes au sein de la filière du livre.

À LIRE - Écologie du livre : “Le système actuel nous amène dans le mur”

Ainsi, 58 % des auteurs et autrices ne savent pas si leur maison d’édition principale est engagée dans une démarche écologique, ce qui démontre un intérêt pour cette question. 19 % souhaitent plus de transparence sur l’impact écologique de l’édition de leurs ouvrages.

60 % des librairies placent l’écologie et la politique énergétique au cœur de leurs préoccupations, avec un accent mis sur la question des flux de transport et la gestion des retours, tandis que les éditeurs des Pays de la Loire sont 87 % à ajuster les tirages, 81 % à mieux choisir leurs imprimeurs et 58 % à ajuster les formats pour améliorer leur empreinte carbone et celle de leurs ouvrages.

Enfin, 57 % des manifestations littéraires déclarent être engagées dans une démarche écoresponsable, principalement la gestion écoresponsable des déchets, les achats durables, les impacts économiques et sociaux, avant l'alimentation responsable.

L'étude de filière est accessible à cette adresse.

Photographie : Raymond Queneau, Cent mille milliards de poèmes, Paris, 1961, édition originale (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)