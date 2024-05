Israël et la Russie emprisonnent de plus en plus d'auteurs

Le nombre d'écrivains derrière les barreaux a encore augmenté en 2023, déplore PEN America, qui communique un chiffre de 339 individus incarcérés, une hausse de 9 % par rapport à 2022. L'organisation, qui observe et recense les cas depuis 5 ans, note que ce niveau est inédit sur la période.

Elle relève par ailleurs que les autrices sont de plus en plus incarcérées (de 35 en 2019 à 51 en 2024), même si les détenus sont en majorité des écrivains (288 en 2024), et que les écrivains considérés comme des « observateurs en ligne » — autrement dit, dont l'activité consiste aussi en l'expression d'une critique via internet — sont de plus en plus visés (180 en 2024, contre 80 en 2019).

Nombre d'auteurs incarcérés dans le monde, sur les 5 dernières années (PEN America)

Faire concurrence à la Chine

Au classement des pays qui emprisonnent le plus d'auteurs, la Chine communiste reste largement en tête, avec 107 individus derrière les barreaux pour leurs écrits (en incluant les régions autonomes). Pour la première fois, le pays dépasse la centaine d'incarcérés, pour la plupart en raison d'avis exprimés en ligne, critiques de la politique générale ou des lois antidémocratiques.

L'Iran, pays également habitué du Freedom to Write Index de PEN America, apparait en deuxième position, avec 49 auteurs et autrices dans ses geôles. Détail qui est loin d'en être un, la république islamique est le pays qui enferme le plus d'autrices, avec 15 d'entre elles privées de liberté. À l'instar de Narges Mohammadi, lauréate du Prix Nobel de la Paix condamnée à plus de 12 années de détention, elles sont visées pour des critiques envers le pouvoir, le refus de porter le hijab et des revendications féministes, dans le sillage du mouvement Femme, Vie, Liberté.

En troisième position, l'Arabie saoudite, où PEN America recense une baisse du nombre d'hommes et femmes de lettres détenus, qui reste élevé malgré tout, avec 19 cas avérés.

Parmi les nouveaux entrants au sein du classement des 10 pays les plus adeptes de la prison, Israël (avec, en incluant les territoires palestiniens occupés, 17 auteurs détenus) et la Russie (16 au compteur). Deux territoires où les conflits se développent et où les pouvoirs rivalisent d'autoritarisme pour maîtriser la critique et la liberté d'expression.

Au total, la base de données de PEN America consacrée aux écrivains en danger compte 923 entrées, dans 88 pays du monde. On y retrouve les emprisonnements, mais aussi les meurtres, le harcèlement, le bannissement ou l'exil.

Maitriser l'expression en ligne

La forte représentation des commentateurs en ligne (180) parmi l'ensemble des auteurs emprisonnés suggère une répression accrue des « propos concernant les politiques ou les décisions politiques, économiques, ou les sujets sociaux, ainsi que la défense des droits humains », selon PEN America.

Parce qu'ils s'expriment en ligne, sur les réseaux sociaux ou sur leurs sites personnels, les auteurs de cette catégorie sont facilement pris pour cible, tout comme, évidemment, les journalistes (108). Soulignons toutefois que les œuvres des auteurs littéraires représentent aussi des menaces, aux yeux des autorités, puisqu'ils ne sont pas à l'abri des incarcérations (PEN America en dénombre 115 en 2023).

Cette répression de la parole en ligne s'observe particulièrement en Chine, mais également en Iran, au Vietnam et en Arabie saoudite.

Le rapport complet est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, Peter Burka, CC BY-SA 2.0