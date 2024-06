Arnaud Lagardère reprend la présidence du groupe Lagardère

Après Nicolas Sarkozy, administrateur de Lagardère SA, un autre membre des instances dirigeantes du groupe se retrouvait face à la justice. Et non des moindres, puisque le PDG, Arnaud Lagardère était mis en examen fin avril dernier, pour « diffusion d’informations fausses ou trompeuses, achat de vote, abus de biens sociaux et abus de pouvoir, et non-dépôt de comptes ».

Il était alors soupçonné d'avoir « fait financer son train de vie et ses dépenses personnelles en puisant dans les fonds des sociétés Lagardère SAS et Lagardère », indiquait l'AFP.

Une interdiction de gérer

Une mesure provisoire d'interdiction de gérer accompagnait la mise en examen d'Arnaud Lagardère, qui l'avait contraint à s'éloigner de son poste de PDG. Jean-Christophe Thiery, président du conseil de surveillance du groupe Canal+, avait été nommé PDG par intérim « dans l'attente d'un éventuel retour de M. Lagardère à la direction effective », précisait le groupe.

Désormais propriété de Vincent Bolloré, via Vivendi, Lagardère se fendait d'une formule bien choisie : « Le Conseil d’Administration tient à rappeler que M. Arnaud Lagardère bénéficie de la présomption d’innocence, une mise en examen ne préjugeant en rien des suites de la procédure ». Par ailleurs, Arnaud Lagardère indiquait qu'il faisait appel de l'interdiction de gérer.

Moins de deux mois après cette dernière, Arnaud Lagardère est de retour aux affaires, annonce un communiqué du groupe. Sur proposition de son remplaçant, le CA de Lagardère a validé à l'unanimité sa nomination en tant que PDG. Prochainement, souligne le document, il en sera de même du côté de Hachette Livre.

Un retour attendu ?

D'après la source judiciaire citée par l'AFP au moment de la mise en examen, Arnaud Lagardère est soupçonné d'avoir puisé « dans les fonds des sociétés Lagardère SAS et Lagardère » pour « financer son train de vie et ses dépenses personnelles » en 2018 et 2019.

Les dettes d'Arnaud Lagardère ne sont plus vraiment un secret : en 2022, elles étaient estimées à 164 millions € auprès d'un créancier, le Crédit Agricole. L'héritier de l'empire Lagardère avait d'ailleurs cédé une part de ses actions dans le groupe familial, dans le cadre de l'OPA lancée par Vivendi et Vincent Bolloré, afin de redresser ses comptes.

« Je tiens à remercier chaleureusement Jean-Christophe Thiery, qui a assumé de manière remarquable la Direction Générale suite à mon retrait contraint. C’est évidemment une très grande joie pour moi de reprendre la Direction Générale du Groupe qui porte mon nom et de retrouver ses équipes talentueuses que j’aurai l’honneur de diriger vers de nouveaux succès », déclare Arnaud Lagardère pour l'occasion.

Selon Challenges, Arnaud Lagardère assume un rôle de représentant de l'actionnaire Bolloré, pour un salaire de 3,5 millions par an jusqu'en 2027... Au moment de sa mise en examen, d'autres actionnaires ne machaient pas leurs mots : « Arnaud Lagardère confondait son intérêt personnel et l’intérêt social du groupe », estimait ainsi Christopher Calmann-Levy auprès de l'hebdomadaire économique.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0