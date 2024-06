Editis : la distribution des livres Auzou confiée à Interforum

Fondées en 1973 par Philippe et Marylène Auzou, les éditions Auzou sont aujourd’hui dirigées par leur fils Gauthier Auzou, et sont devenues en une douzaine d’années le 2e éditeur de littérature jeunesse. Le catalogue Auzou, dont le héros le plus emblématique est Loup, compte plus de 1500 références incluant albums et romans, mais aussi éveil, loisirs créatifs, BD, parascolaire et jeux.

La signature de cet accord est synonyme d’un gain d’activité significatif pour Interforum qui dispose des ressources humaines et des capacités industrielles indispensables pour mener à bien cette nouvelle mission de distribution.

Auzou pourra ainsi s’appuyer sur une logistique de premier plan, un atout indispensable pour poursuivre ses développements.

« Nous nous réjouissons de la signature de ce nouveau partenariat avec Auzou. C’est une preuve de confiance qui vient saluer le savoir-faire d’Interforum sur le marché de la distribution. Une pierre de plus à l’édifice du nouvel Editis », déclare Catherine Lucet, directrice générale déléguée du groupe Editis.

« Nous sommes très heureux de la signature de ce contrat de distribution avec Interforum / Editis. C'est une très belle et grande structure qui a investi fortement dans ses systèmes et ses infrastructures durant les dernières années afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients et de ses libraires. Nous sommes convaincus que nous pourrons nous appuyer dessus afin de mettre toujours plus de livres dans les mains des enfants » indique pour sa part Gauthier Auzou, président du groupe Auzou.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0