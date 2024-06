Expodif et BSF s'allient pour favoriser l'accès aux livres

« Nous sommes convaincus que l’alliance de notre savoir-faire dans la seconde vie du livre, le grand nombre d’ouvrages que nous pouvons fournir et de l’expérience de BSF sur le terrain permettra de créer des programmes innovants et durables en faveur de l’accès à la lecture », détaille Daniel Rozenblum, président d’Expodif.

Pour rappel, l’entreprise vend chaque année 19.000 références de livres neufs à prix réduit, à des clients privés et publics (librairies, maisons de la presse, bouquineries, bibliothèques, écoles…). Pour ce faire, elle rachète le stock des invendus des quelque 200 maisons d’édition partenaires. Ainsi, Expodif propose une jolie ristourne, avoisinant « des prix défiant toute concurrence », avait elle-même confié l’entreprise à ActuaLitté.

Aujourd’hui, le grossiste entend poursuivre son engagement en faveur d’une économie circulaire du livre, grâce à ce nouveau partenariat avec BSF. De fait, l’organisation internationale œuvre, depuis 2007, pour l’accès à la culture, à l’éducation et à l’information pour toutes et tous. Des valeurs que l’entreprise reconnaît pleinement partager. Désormais, les bibliothèques de la BSF seront alimentées par des livres issus du circuit d’Expodif, destinés aux publics défavorisés, en particulier les enfants et les jeunes.

Leurs ouvrages seront également inclus dans « les sacs de livres offerts chaque année scolaire à plus de 3000 enfants nouvellement arrivés en France, et peupleront les étagères de notre réseau de Microbiblis ouvertes par et pour les habitants, ou encore nos médiathèques mobiles, les Ideax Box, en France et à l’international », dévoile Jérémy Lachal, Directeur général de Bibliothèques Sans Frontières.

Économie de livres : le fil rouge d’Expodif

C’est un pas en avant dirigé, comme toujours, en faveur de la lutte contre le gaspillage de livres pour Expodif. Ils souhaitent ainsi « soutenir les actions menées par Bibliothèques Sans Frontières pour donner une seconde vie aux livres à travers ses projets ».

Expodif considère ce partenariat avec Bibliothèques Sans Frontières comme une « étape importante », mais reconnait volontiers « qu’il reste encore beaucoup à faire ». « Ce n’est que le premier chapitre de cette collaboration, et Expodif espère pouvoir développer plus d’actions communes avec BSF », conclut Daniel Rozenblum.

Crédits photo : Expodif