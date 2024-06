Les éditions Slalom inaugurent une collection dédiée à la romance

Les éditions Slalom, maison d’Editis, annoncent la création de Slalom Romance, une collection consacrée au genre éponyme. D’ordinaire centrés sur la littérature du réel et de l’imaginaire pour les 13 ans et plus, les éditions Slalom investissent un nouveau genre qui cartonne. Un dynamisme éditorial que la maison attrape en pleine envolée, avec la publication d’un premier roman déjà phénomène sur Wattpad.

« Les titres de cette collection dédiée à la romance s’inscrivent dans l’identité de la maison en abordant des thèmes forts, poignants et pleins d’espoir », confie Joséphine Gay, éditrice de Slalom Romance.

« Nous souhaitons à présent nous ouvrir aux lectrices et lecteurs plus âgés (16+ et jeunes adultes), qui sont friands de ce genre littéraire, et leur proposer des récits qui les touchent profondément, les fassent frémir et rêver, des textes à la fois délicats et importants ».

Avec près d’1,2 millions de lectures enregistrées sur Wattpad, plateforme d’écriture et de lecture gratuite, Océan, de l’autrice Akimasa (de son vrai nom Emma Emonds), amorcera un début de collection marqué par des thématiques fortes.

Ainsi, le harcèlement scolaire, la santé mentale et la solitude seront abordés dans une romance qui réunit deux jeunes hommes que tout oppose. Un « opposite attracts » embelli par une couverture bleue et un travail graphique percutant.

Adam, jeune homme brillant et réservé, intègre un prestigieux programme universitaire dans lequel il aspire à exceller. Malgré de premiers résultats prometteurs, son quotidien bascule lorsqu’il devient la cible de deux étudiants haineux. Dès lors, la spirale du harcèlement l’entraîne chaque jour un peu plus profondément dans les abysses.

Pourtant, sa rencontre avec Jian remet tout en question. Cet étudiant sombre et impénétrable, lui aussi en proie à de nombreux tourments, pourrait-il être le remède à tous ses maux ? Mais à quel prix ? – Résumé de l'éditeur de Océan

