Une librairie d'occasion “low-cost” ouvre ses portes à Paris

En mars 2013 à Barcelone, Mercedes Zendrera et Nicolas Weber, les fondateurs de Re-Read, font un constat des plus préoccupants : le secteur culturel, et plus particulièrement celui du livre, traverse une crise profonde. Ils en sont d’autant plus conscients qu’ils baignent dans cet univers depuis trois générations, en tant qu’éditeurs, libraires, écrivains et lecteurs passionnés.

Décidés à se réinventer et à insuffler une nouvelle vitalité à la vente de livres papier, ils donnent naissance à Re-Read, « relire » en anglais. Leur première librairie de proximité voit ainsi le jour, s’appuyant sur un modèle innovant d’économie circulaire.

Des lieux attractifs

La démarche de Re-Read vise à atteindre de multiples objectifs. Elle s’inscrit naturellement dans une ambition écoresponsable, cherchant à offrir des solutions nouvelles pour redonner vie au marché du livre d’occasion, un domaine où les initiatives « ne sont pas si nombreuses », précisent les fondateurs. Mais le réseau de librairies s’engage également à « rendre la culture accessible à toutes et tous », en proposant des prix uniques attractifs, présentés dans un environnement « très agréable ».

L’entreprise se démarque notamment par son aspect visuel : rien n’est laissé au hasard. Pour ce faire, Re-Read collabore avec le studio barcelonais Talking Design Studio. Cette alliance fructueuse a valu à l’entreprise de remporter trois distinctions au concours de design LAUS : la médaille de bronze en 2014 pour l’identité visuelle de l’entreprise, la médaille d’argent en 2014 pour le « naming », et la médaille de bronze en 2015 pour la meilleure vidéo de la campagne solidaire Re-Give Books.

« Occasion » et « organisation »

Pourquoi se lancer en France ? Nicolas Weber, cofondateur, explique : « Je suis Français, ce qui rendait naturel l’ouverture d’une librairie à Paris. Paris, avec sa riche culture littéraire, est l’endroit idéal pour notre expansion. Cette ouverture permet de renforcer les échanges culturels entre l’Espagne et la France et d’apporter une nouvelle dynamique au marché du livre d’occasion. Nous sommes ravis. »

À Paris, un seul mot d’ordre : classification et rangement. « Pour les visiteurs qui pénètrent dans la première librairie Re-Read parisienne, c’est une surprise : il s’agit bien là d’une librairie en économie circulaire qui propose une expérience unique dans tous les sens du terme. Aucune autre librairie d’occasion ne propose des livres à prix unique, dans un univers épuré et design », détaillent fièrement les fondateurs.

Quant aux prix des livres, ils ont été fixés par la librairie, qui rachètera chaque ouvrage d’occasion pour 0,25 €. Un livre coutera 4 €, deux livres 7 € et cinq livres 15 €.

Crédit image : Re-Read