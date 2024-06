Miles Hyman et François Busnel croquent l'Amérique

Une thématique qui porte le même nom que le mook America créé par François Busnel, qui pendant 4 ans a eu pour ligne éditoriale de raconter ce continent autrement à travers les textes de grands auteurs. À son tour, le journaliste et producteur livre dans ce très bel album un texte qui donne écho et profondeur aux couleurs des Amériques de Miles Hyman.

Héritier d’une lignée artistique illustre et petit-fils de l’écrivaine Shirley Jackson (La Loterie et La maison hantée adaptée en série pour Netflix), il se distingue par sa grande diversité de création en tant qu’illustrateur et peintre. Son œuvre captivante caractérisée par des compositions aussi éclatantes qu’intrigantes transcende les frontières entre l’illustration littéraire et l’art séquentiel.

Ses collaborations avec des auteurs renommés (James Ellroy, Philippe Djian, Guillaume Musso entre autres) ainsi que ses propres interprétations visuelles d’œuvres classiques témoignent d’une sensibilité artistique profonde et d’une capacité à donner vie à des récits intemporels à travers son art.

« America est une aventure intérieure, une recherche graphique qui sonde l’influence intensément personnelle de ces lieux qui m’ont marqué depuis l’enfance », explique-t-il.

L’Amérique de Miles Hyman, installé depuis des années en France, est un pays dont les contours sont délimités par ses références littéraires et cinématographiques. Dans ce très bel album, il a rassemblé des images pour nous fait découvrir ce lieu mythique sous un angle unique, proposant un pays ré-enchanté – une Amérique qui ne se trouve sur aucune carte, située dans l’espace liminal entre rêve et réalité.

Ses territoires sont autant de visions qui jaillissent comme des réminiscences fantasmées, des décors où le chaos va survenir ou a déjà laissé trace, des paysages où le surréalisme trouve matière dans l’incandescence de sa palette, l’épaisseur de ses traits, l’élégance de ses silhouettes.

À la fois troublantes, séduisantes et intrigantes, les images de Miles Hyman ne donnent pas à voir une seule vision de l’Amérique, mais forment toute une géographie poétique d’un continent fragmenté par ses projections, ses beautés comme ses décadences, ses forces comme ses failles.

Cette collaboration Miles Hyman-François Busnel, alors que l’Amérique aborde un nouveau virage historique, porte un regard puissant et sans concession. America de Miles Hyman transcende la question des frontières et des origines pour nous proposer un univers bien plus vaste et plus riche, comme seul son art sait le faire.

« Les illustrations de Miles Hyman aident à comprendre ce pays. Voyez les ombres, observez les lumières ! La science du cadrage de Miles, son don poétique de la représentation — à la fois réaliste et irréelle — font de lui un peintre extraordinaire. Il sait le rôle du hors-champ : comme dans un bon film, comme dans un bon livre, ne pas tout montrer, ne pas tout dire, laisser le spectateur jouer avec vous... Chaque détail arrête l’œil », assure François Busnel.

Ici, un joueur de base-ball noir dans une rue de Harlem. Là, un skateur devant un food store à Venice Beach (a-t-on jamais vu les plages de Los Angeles vides, sauf dans nos rêves et dans les dessins de Miles Hyman ?). Une femme lit un livre dans un compartiment de train. Une nageuse exécute un drôle de saut périlleux. Et puis, soudain, des flamants roses sur le bitume, des masques sur les visages, et Hollywood devient Hollyweird.

« Miles est le peintre des souvenirs, y compris de ceux que nous n’avons pas vécus mais que nous avons imaginés. Il peint une Amérique fantasmée, un peu hallucinatoire, au confluent du rêve et de la réalité, où tout est vrai sans jamais être exact — mais il n’y a pas meilleure définition de la fiction », conclut-il.