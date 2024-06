La culture mobilisée : “Il faut imposer un autre modèle de société

Les manifestants ont commencé leur marche à 14h30 depuis la Cinémathèque française, à Paris. Leur destination finale était le ministère de la Culture, au cœur de la capitale. Cette manifestation, qui était prévue avant la décision prise par Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, a pris une autre dimension à l'approche des élections législatives anticipées.

La culture en sursis

Séverine Hurard, secrétaire générale de la CGT Archéologie, avançait pour ActuaLitté les préoccupations communes à tous les représentants de la sphère culturelle qui marchaient ensemble ce jour-là : « L’impact des annulations de crédits qui ont été annoncées en février — qui représentent 204 millions € pour toute la culture —, les questions d’emploi et d’effectifs dans le service public de manière générale, celle des salaires à l’intérieur du monde de la culture et du spectacle, celle de la précarité des statuts dans ces secteurs, et aussi celle du démantèlement annoncé de l’audiovisuel public, qui passait par une fusion assez brutale chez Emmanuel Macron, et qui se traduira par une privatisation si le RN passe. »

Crédits : ActuaLitté

Tant de préoccupations qui, selon elle, restent pleinement légitimes et d’actualité à ce jour, alors que l'assemblée pourrait changer de bord politique au lendemain du 7 juillet : « Peu importe notre interlocuteur après les élections législatives, nos revendications devront être portées et entendues. »

À l’approche de l’échéance électorale, Séverine Hurard affirme que la solidarité est partagée entre tous les secteurs du service public qui subissent des politiques de démantèlement les concernant, « c’est vrai pour la culture, mais c’est aussi vrai pour la santé ou encore l’Éducation nationale ».

Une France gouvernée par le RN ? « Si le RN passe, ce n'est pas la culture qui sera la mieux traitée, on le sait. Évidemment que ça nous fait peur. Mais si on est là c’est parce qu’on est déterminés, pas du tout résignés : on lutte. »

Construire un autre modèle de société

Jean-François Besançon est responsable de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) et travaille au sein de la Bibliothèque nationale de France. Il analyse la situation sous le prisme de l’hégémonie culturelle, telle que théorisée par l’intellectuel italien Antonio Gramsci. Selon ce dernier, qui fut enfermé de 1926 jusqu'à sa mort en 1937 par le régime fasciste de Mussolini, le pouvoir, quand il veut s’imposer, ne passe pas seulement par les urnes, il doit aussi s’installer dans la tête des gens.

« Si la culture devient un moyen de propagande aux mains de l'extrême droite, ça sera seulement la conséquence de quelque chose de plus large », affirme-t-il. ​​« En réalité, l’extrême droite a du pouvoir quand elle s’impose naturellement avec des slogans, des manières de penser et des modèles de compréhension de la société qui relèvent d’une forme d’idéologie hégémonique de la droite la plus réactionnaire, ce qui est en particulier le cas depuis la fin des années 70 en France. »

Jean-François Besançon espère de son côté voir le Nouveau Front Populaire assez puissant pour remporter ces élections, même s’il admet que cela ne suffirait pas à renverser le rapport hégémonique qu’il observe aujourd’hui. « Il ne faut pas simplement lutter contre ce que l’on ne veut pas, il faut imposer un autre modèle de société, il faut construire quelque chose. »

L'agent de la BnF défend également une vision démocratique et populaire de la culture : « La culture, c’est très simple, c’est la vie avec la pensée. Elle ne doit pas être le fruit d’une élite, un bien conservé entre un tout petit nombre de gens, mais doit s’enraciner dans la vie quotidienne de tout le monde. Chacun doit avoir un rapport au monde qui aille au-delà d’un simple capital de survie. »

Selon lui, cette culture-là est « terriblement menacée », car « les mesures qui seront prises par le gouvernement d’extrême droite, si elle arrive au pouvoir, c’est la reconstitution d’une société avec une idée de la culture totalement élitiste et réservée à un petit nombre de gens ».

Crédits image : ActuaLitté, CC BY SA 2.0