Législatives : seul le Nouveau Front Populaire s’intéresse au livre à ce jour

Dans le cadre d'une campagne électorale particulièrement courte pour les élections législatives, prévues les 30 juin et 7 juillet prochains, les plupart des partis français ont publié leurs programmes et les mesures qu'ils entendent défendre.

Au sein de cette documentation, seul le Nouveau Front Populaire évoque à ce jour la culture dans son programme. Réunissant Les Écologistes, La France Insoumise, le Parti Communiste français, le Parti Socialiste, Place Publique, Génération·s, La Gauche écosocialiste (GES) ou encore La Gauche Républicaine et Socialiste (GRS), le Nouveau Front Populaire incarne l'union des gauches en vue des élections législatives.

Nous avons tenté de joindre les autres partis pour obtenir des précisions sur leur programme, sans obtenir de réponses. Renaissance nous a ainsi proposé d'attendre son programme plutôt que de nous présenter directement ses mesures, mais la culture n'est pas abordée dans ce document.

Un programme “de rupture”

Après la victoire du Rassemblement national aux élections européennes, qui a réuni plus de 31 % des suffrages en France, et la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, le Nouveau Front Populaire entend mobiliser « dans une forme inédite toutes les forces de gauche humanistes, syndicales, associatives et citoyennes ».

Le Nouveau Front Populaire présente ainsi « un programme de rupture avec la politique d’Emmanuel Macron, répondant aux urgences sociales, écologiques, démocratiques et pour la paix. Nous combattons le projet raciste et de casse sociale de l’extrême droite et voulons l’empêcher d’arriver au pouvoir », indique encore le préambule du projet du NFP.

Découpé en trois phases — 15 premiers jours, 100 premiers jours et les mois suivants —, le programme du Nouveau Front Populaire déroule des dizaines de mesures abordant différents aspects de l'action publique. Gérer l'urgence sociale et le défi climatique, investir dans les services publics, taxer les profits des plus riches ou encore préparer le passage à la VIe République font partie des propositions.

Culture et « émancipation »

Plusieurs points portent sur le secteur de la culture dans son ensemble. Pour commencer, l'union des gauches entend « renforcer le budget public consacré à l’art, la culture et la création pour le porter à 1 % du PIB par an ».

Le budget du ministère de la Culture s'élevait, pour 2024, à 11 milliards €, en hausse de 599 millions € par rapport à 2023, soit 7 milliards € environ hors audiovisuel public. Les crédits budgétaires atteignaient ainsi 4,4 milliards €, en hausse de 241 millions €. Une augmentation finalement sabrée par une coupe décidée par Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, de 200 millions €, réduisant la rallonge à 40 millions € seulement.

Selon l'Insee, le PIB a augmenté de 2,5 % en 2022 en volume, pour atteindre 2 639,1 milliards €. Avec le Nouveau Front Populaire, le budget de la Culture augmenterait donc considérablement, à 26,3 milliards € environ. Le programme de la formation politique ne détaille pas les moyens de financement de ce « service public des arts et de la culture et des médias au service de l’émancipation », mais cette mesure en elle-même dépend essentiellement de la volonté politique derrière la répartition du budget de l'État.

Limiter les puissants, défendre les faibles

Régulièrement pointée par les acteurs du livre, la concentration à l'œuvre dans le secteur serait prise à bras-le-corps par le Nouveau Front Populaire, qui promet de « limiter strictement la concentration dans les industries culturelles et les médias dans les mains de quelques propriétaires ».

Difficile de ne pas y lire une adresse au groupe médiatique Vivendi, propriété de Vincent Bolloré, qui, après le rachat de Lagardère, possède la structure Hachette, ainsi que sa filiale de diffusion-distribution, assortie d'un certain nombre de médias, de Canal+ à CNews, en passant par C8 ou encore Le Journal du Dimanche.

Mais d'autres acteurs de l'édition seraient potentiellement concernés, à commencer par le principal concurrent, Editis, propriété de CMI, groupe de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. Ce dernier possède en effet plusieurs titres, comme Elle, France Dimanche, Marianne, Télé 7 Jours ou encore Usbek & Rica.

À l'autre bout de la chaine du livre, le Nouveau Front Populaire souhaite « aller vers la création d’un nouveau régime pour les artistes-auteurs ». Cette préoccupation pour les auteurs, qui se retrouvait dans les programmes de La France Insoumise et de la liste Gauche unie pour le monde du travail (PCF et GRS) pour les européennes, est caractéristique de certains partis de gauche.

Le programme n'entre pas dans les détails, mais le NFP s'inspirerait sans doute de la proposition de loi de plusieurs députés communistes, lesquels souhaitent instaurer « un revenu de remplacement pour les artistes‑auteurs temporairement privés de ressources », comparable au régime des intermittents du spectacle.

Ce régime serait financé par l'excédent dégagé par l'Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (un solde positif cumulé de 18,5 milliards €, de 2023 à 2025, est prévu), qui assurerait par ailleurs la gestion de cette assurance-chômage. Le taux des cotisations sociales des diffuseurs serait aussi relevé afin de financer l'ensemble.

Rappelons que les réflexions sur un statut de l'artiste-auteur, plus protecteur et fournissant plusieurs garanties, font également partie des initiatives au niveau européen. Le programme complet du Nouveau Front Populaire est accessible ci-dessous.

Photographie : à Paris, le 15 juin 2024 (Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0)