Librairie : des actions concrètes pour un commerce du livre plus écologique

Dès les Rencontres nationales de la librairie d'Angers, en 2022, l'empreinte écologique de la librairie s'est imposée comme un sujet de première importance, aux yeux du métier comme du syndicat patronal, le SLF.

À l'époque, sa jeune commission Développement durable — désormais nommée commission Écologie — avait composé un guide des bonnes pratiques et démarches d'amélioration en faveur de la transition écologique en librairie.

Une documentation qui s'étoffe

Le sujet écologique, dont l'irruption est relativement récente dans le domaine du livre et en particulier de la librairie, fait désormais l'objet d'une attention renforcée. Pour preuve, la documentation sur le sujet s'est considérablement étoffée en quelques mois.

L'Association pour l'écologie du livre, créée en juin 2019, a animé, et parfois suscité, le débat, en posant des questions centrales pour l'industrie du livre. D'autres interlocuteurs se sont joints aux discussions, comme la Fédération interrégionale du livre et de la lecture et les structures régionales, qui conduisent à présent des programmes de formation.

La Fédération européenne et internationale des libraires, en mars dernier, s'est aussi penchée sur le sujet, en réalisant une étude, doublée d'un guide d'actions et de suggestions pour équilibrer le bilan carbone de son commerce.

Agir à tous les niveaux

La 2e édition du guide de la commission Écologie du SLF s'avère plus détaillée et même agrémentée de témoignages de professionnels qui sont passés à l'action.

Chaque action compte, plus que jamais : le document suggère ainsi de « supprimer la vaisselle à usage unique » et autres « petits » gestes, parallèlement aux leviers plus importants comme l'optimisation des commandes et du transport.

Du côté des initiatives de taille, l'écologie s'accorde parfois avec les économies sur le long terme : établir un diagnostic de consommation peut être salutaire, avant d'envisager d'éventuels travaux. Dans ce cas, « faire appel au dispositif à taux bonifié du Centre national du livre et à l’ADEME », recommande le guide.

Alors que le modèle actuel de l'industrie du livre est de plus en plus régulièrement interrogé et la tendance à la surproduction pointée du doigt, le document ajoute un point sur la bibliodiversité. Il invite ainsi les libraires à « réfléchir à nos relations à l’édition indépendante et à la concentration éditoriale », mais aussi à « déterminer des indicateurs à suivre et améliorer » sur le sujet.

Le document complet est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0