Eva Nguyen Binh reconduite à la tête de l'Institut français

Le 19 juin dernier, Emmanuel Macron, mais aussi le Premier ministre Gabriel Attal, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, et la ministre de la Culture, Rachida Dati, ont signé le décret renouvelant Eva Nguyen Binh dans ses fonctions de présidente de l'Institut français, pour une durée de deux ans à compter de juillet prochain.

Diplomate, elle a travaillé au ministère des Affaires étrangères, puis au sein d'ambassades de France en Inde, au Portugal et en Asie. Entre 2013 et 2017, elle assure la direction de l’Institut français au Vietnam, avant d'être nommée ambassadrice de France au Cambodge.

En 2021, elle prend la présidence de l'Institut français qui, sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, soutient la langue française dans le monde, la circulation des œuvres et des idées ainsi que la mobilité des artistes, par différents programmes et dispositifs d'aides.

Notons également l'entrée au conseil d'orientation stratégique de l'Institut français d'Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire, par un arrêté de la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

À LIRE - 7 projets littéraires nourris au sein de la Villa Albertine, en 2025

Le conseil d'orientation stratégique de l'IF « est consulté sur l'élaboration des stratégies de rayonnement de la culture et de la langue française à l'étranger », d'après le décret de création de l'institution. Il compte 33 membres, dont un député et un sénateur, deux représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger, onze représentants de l'État, le délégué général à la langue française et aux langues de France ou encore un représentant des industries culturelles.

Culture et développement

Ce 19 juin, l'Institut français, représenté par Eva Nguyen Binh, a renouvelé pour une durée de trois ans un partenariat avec l'Agence française de développement (AFD), incarnée par Rémi Rioux, son directeur général.

« [C]e partenariat vise à dégager des lignes d’action communes en respect des mandats d’intervention respectifs et pays prioritaires de la politique de développement française », note l'Institut français dans un communiqué. Ce dernier cite l'Afrique, où les deux partenaires identifient des « complémentarités entre expertises et dispositifs [...] dans le soutien à apporter aux industries culturelles et créatives comme levier de croissance économique, d’emploi et de cohésion sociale ».

La présidente de l'Institut français se félicite de la reconduction de ce partenariat : « Nous associer avec l’AFD nous permet de nous engager sur des programmes pluriannuels intégrant les enjeux sociétaux au cœur des missions de l’AFD et favorise la meilleure compréhension par les opérateurs, sur le terrain, de la dynamique de l’équipe France aux services d’objectifs communs. »

À LIRE - Avec la Villa Swagatam, des écrivains indiens accueillis en France

Expertise France, agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique, rejoint par ailleurs l'initiative, afin d'améliorer encore plus la qualité des actions menées dans les différents pays.

Photographie : Eva Nguyen Binh (crédits : Institut français)