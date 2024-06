Sacs de pages, des livres pour “faire équipe” pendant les vacances

Lire et Faire Lire a vu le jour en 1999 à l’initiative d’Alexandre Jardin, romancier, et Pascal Guénée, ancien président du Relais civique. L’association tente, avec succès, d’effectuer une passerelle littéraire intergénérationnelle entre les bénévoles retraités de l’association et les jeunes lecteurs. Ces derniers profitent régulièrement des lectures à voix haute organisées dans les établissements partenaires, des activités qui habituent les enfants à l’exercice et au plaisir de la lecture.

Médiathèques, associations locales, associations de quartier, bibliothèques, librairies, écoles… Tous peuvent prétendre à l’inscription de leur établissement au projet Lire et Faire Lire. Ainsi, plus de 10.000 structures accueillent déjà les bénévoles de l’association à travers le territoire hexagonal, mais également outre-mer.

Faire de la lecture un loisir

C’est dans cette optique que l’association poursuit ses activités pendant l’été, grâce à l’opération Sacs de pages, menée depuis 2005. Voilà donc 20 ans que Sacs de pages accompagne les enfants inscrits dans les centres de vacances et de loisirs participants. Selon les âges des enfants, les animateurs reçoivent des sacs contenant une sélection d’ouvrages, d’activités et de jeux, pour soutenir la littérature jeunesse durant les deux mois estivaux.

L'opération vise à « inscrire la lecture dans le temps des loisirs des enfants, et créer une culture commune autour de la littérature jeunesse et des thématiques mises en avant », souligne Margaux Canu, coordinatrice nationale Lire et Faire Lire.

C’est aussi, et surtout, la possibilité pour l'association d’étendre son programme jusqu’aux centres de loisirs, des structures « qu’on a du mal à toucher », analyse-t-elle, le projet étant en cours de développement. Les premiers établissements ne devraient pas tarder à recevoir les premiers ouvrages, qui viennent tout juste d’être envoyés par Margaux et son équipe.

L'équipe de Lire et Faire Lire prépare la mise en sac des ouvrages / Margaux Canu

Sacs de Pages : garanti sans sable

Définir une nouvelle thématique annuelle n'est pas une chose aisée. Mais cette année, elle était toute trouvée : cette 20e saison est ainsi placée sous le signe des Jeux olympiques de Paris. La ligne conductrice est donc la suivante : « faire équipe », une thématique « qui permet de toucher un public plus large qu’avec le thème du sport, qui prône les valeurs du respect des autres, de la confiance en soi, de l’amitié, et de l’entraide », souligne la coordinatrice nationale.

Mais avant d’en arriver là, l’équipe de Lire et Faire Lire procède à une sélection rigoureuse des ouvrages, et, ce, dès le mois de mars. En effet, c’est à cette période que les maisons d’édition sollicitent la structure pour leur proposer des livres adaptés à la thématique donnée. Des dons de 30 à 180 livres sont ainsi délivrés à l’association. Un important travail d’échantillonnage s'ensuit, mené avec une question en tête : les titres correspondent-ils à la thématique, et sont-ils lisibles à voix haute ?

« Ce n’est pas un exercice facile », confie Margaux Canu. « Au fil du temps, on aiguise un peu notre regard. » Sont donc privilégiés les ouvrages de petite taille, les albums comprenant nombre d’onomatopées, et les histoires qui jouent avec la musicalité de la langue. En revanche, les bandes dessinées avec beaucoup de dialogues et bulles sont jugées « plus difficiles, car les bénévoles ont du mal à s’approprier ce genre de format », révèle-t-elle.

Cela fait désormais 20 ans que l’association collabore avec les éditeurs. « Des maisons d’édition de toutes tailles travaillent régulièrement avec nous. Nous les sollicitons directement, mais d'autres fois, elles nous abordent de leur propre initiative. » Cette année, la coordinatrice nationale constate « une légère hausse » des participants. De fait, 22 maisons d’édition se sont prêtées au jeu, soit 8 de plus qu’en 2020.

Bénévoles et enfants : une affaire qui roule

Ainsi, quelque 3703 livres seront distribués auprès de 489 établissements, dispersés dans 82 départements. 43 ouvrages jeunesse ont été répartis en fonction des âges des enfants bénéficiaires. Des livrets d’accompagnement seront également mis à la disposition des animateurs, pour les aider à guider la réflexion des enfants après leurs lectures. Ils y trouveront des activités complémentaires, favorisant la pratique d’activités culturelles et sportives inscrites dans la continuité des lectures faites par les bénévoles.

Parmi les albums envoyés, on retrouve par exemple En route, d’Isabelle Simon (Kilowatt), Youpi Youpla d’Aurélia Gaud, (Sarbacane) ou encore Les œufs z’olympiques, de Ludivine Noguès et Emilie Gleason, (Sarbacane), et 12 autres titres dans les sacs destinés aux enfants de 2 à 5 ans.

À gauche, un échantillon des livres destinés aux 2-5 ans. À droite, les ouvrages choisis pour les 6-12 ans

Côté 6-12 ans, pas moins de 19 titres ont été sélectionnés pour l’été, dont Les vacances enfin ! d’Isabelle Collioud et Magali Dulain (Kilowatt), Le problème, de Marcel Aymé et May Angeli (éditions Les éléphants), ou encore Cours Ayana, d’Agnès Laroche et Vincent Boyer aux éditions Rageot.

14 autres titres ont été choisis pour une catégorie plus large, incluant les 2-12 ans. Une journée d’apicultrice d’Arnaud Nebbache (Kilowatt), en passant par Chère toi que je ne connais pas, d'Isabel Pin (Hélium) ou Par une nuit d’hiver, de Catherine Pallaro et Hua ling Xu (Didier Jeunesse) : tous ont pour but de divertir un maximum de lecteurs en cette saison estivale, qui s’annonce sportive.

