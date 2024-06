Stéphanie Vincendeau rejoint les équipes de Édith & nous

« Stéphanie aura pour mission de développer nos relations avec tous les éditeurs francophones. Son expérience et sa vision des évolutions du marché du livre sont des atouts qui contribueront à renforcer notre rôle dans l’interprofession », déclarent Valentin Vauchelles et Thomas Vivien, les co-fondateurs d’Édith & Nous.

De son côté, Stéphanie Vincendeau affirme : « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je rejoins les équipes d’Édith & Nous afin de contribuer activement à son développement. »

Depuis 2020, Édith & Nous – site de mise en relation entre auteurs et éditeurs – tente de relever le double défi d’offrir aux auteurs une visibilité optimale et sécurisée pour leurs manuscrits tout en s’imposant comme un partenaire de choix pour les plus grandes maisons d’édition francophones.

Près d’une centaine d’auteurs auraient déjà signé leur contrat après avoir été découverts sur Édith & Nous, qui compte déjà plus de 150 maisons d’édition partenaires. La start up offre une recommandation personnalisée de textes aux éditeurs, ainsi que des services de traitement digitalisé des manuscrits et d’appels à textes.

Soutenu par le Centre national du livre, Édith & Nous aspire à devenir un « hub » incontournable du monde du livre, en combinant innovation technologique et expertise éditoriale.

Crédits image : Edith & nous