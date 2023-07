Interforum : team building en Corse ou tournée de libraires en Corsa ?

Qui n’a pas participé à ces séances de cohésion d'équipe ignore tout du plaisir de ces activités : exercices en commun, ateliers de création ou encore manifestations sportives et même escapades ludiques voire récréatives...

Neuf personnes du Codif d’Inteforum (la grande direction) ont dernièrement remporté le bonheur de vivre un « exceptionnel » moment de team building, durant quelques jours en Corse. $

Word, tarot, pétanque et barbecues

« Nous avons profité de l’héliportage annuel de la transhumance qui permet à la bergerie de fonctionner tout l’été et de régaler les randonneurs du GR20 par ces délicieux fromages (aux normes de la CEE !) pour déposer à la bergerie notre alimentation, dont le vin et le champagne, car on n’est pas sur terre pour en baver », explique le coach Christophe Bourgois-Costantini qui encadre ce beau linge.

Restait alors à « monter les savoureuses côtes de veaux d'une productrice locale pour les barbecues au feu de bois : il y a pire… » Ensuite, quelques trois heures de marche au départ de Col de Verde avant d'accéder aux Pozzi, bijou des montagnes locales avec ses bergeries. Ensuite ? Du classique !

Tests de personnalité, coaching individuel, traite de brebis (mais lever à 4 h pour ce faire), atelier Word, suivi de parties de tarot et de pétanque ou encore cuisine. « La vraie vie », apprend-on, bien que l’électricité soit rationnée par les panneaux solaires et les douches limitées à la rivière. La chasse au cochon sauvage et les incursions dans le maquis étaient en option.







Voici donc comment, chez Interforum « les dirigeants savent étonner leurs collaborateurs, les sortir de leur zone de confort et développer la cohésion ». Avant l'inéluctable retour au bureau parisien, sont prévus des moments de détente, de retour au Col de Verde ainsi qu’une séance de plage – garantie sans tableau croisé-dynamique sur Excel. Le tout avec la bienveillante complicité (et en sa présence) de la directrice générale d’Inteforum, Marie-Pierre Sangouard.

Le coût de la plaisanterie n’est pas communiqué, mais le programme n’en fait pas rire beaucoup.

On the road again...

Pendant que le Codif respire à pleins poumons l’air pur et corse, les représentants, eux, s’agacent au volant de véhicules « inadaptés à leurs besoins » et, comble, validés par la direction — choisis peut-être entre deux pause-farniente ? Soucieuse de garder un budget identique d'une année à l'autre, la direction en oublie que l’inflation sévit également sur les voitures, dont la qualité se dégrade : « C’est Corsica pour les uns, mais Opel Corsa pour les autres », pointent des salariés.

Certains profitent des espaces de l’Île de Beauté, quand d'autres peinent à trouver dans leur coffre le volume nécessaire pour stocker les ouvrages à présenter aux libraires. Du team building de haut niveau, sans aucun doute : aux uns de s’allonger confortablement au milieu de verts pâturages, aux autres, passant leur vie sur les routes, des sièges sans confort.

Les représentants auront tout loisir, dans leur voiture, de se rappeler que le coach qui accompagne l’équipe du Codif est publié chez First et Pocket (Vous êtes 10 fois plus intelligent que vous ne l'imaginez ! en 2018 et Les secrets de vos 10 intelligences pour redonner du sens à votre vie, en 2021). On reste donc en famille : dans l'intérêt des équipes, il acceptera assurément qu'ils recourent à leur Compte personnel de formation pour une virée bien-être corse avec lui.

Crédits photo : I Pozzi © Communauté de Communes du Celavu Prunelli/Gamut