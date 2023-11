Droit du travail : assignation en référé contre Interforum (Editis)

Face à une baisse d’activité que la direction n’avait manifestement pas du tout anticipée, la filiale d’Editis décidait de réduire le nombre d’équipes présentes sur le site de Tigery. De ce dernier partent les nouveautés commercialisées dans l’ensemble des points de vente, pour les maisons d’édition du groupe, aussi bien que les éditeurs partenaires.

Fort démunie du fait de cette baisse, réduisant le volume de travail, la direction choisissait alors de ne plus faire intervenir qu’une équipe, le matin… en omettant de consulter, au préalable, le CSE.

« L’an passé, nous nous sommes trouvés confrontés aux mêmes problématiques : la direction nous a annoncé trois semaines de baisse d’activité et le passage à une équipe », assurait un salarié à ActuaLitté. « Preuve qu’aucun enseignement n’en a été tiré : sur cette fin d’année, les mêmes causes provoquent les mêmes effets. »

ENQUÊTE - En plein “désastre social”, y’a-t-il “un pilote chez Editis” ?

Mais pour Force Ouvrière, cette situation devenait inacceptable : le syndicat a ainsi mandaté Me Ilan Muntlak, du cabinet 41, pour une procédure expresse. Ce 7 novembre, Interforum a reçu une assignation en référé, et passera devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes pour non-respect des accords concernant les Organisation et aménagement du temps de travail.

Comparution ce 10 novembre

L’assignation a été communiquée en mains propres par un commissaire de justice et Interforum, emploie plus de 1200 salariés, dont 72 sur Tigery (Essonne), comparaîtra donc ce 10 novembre devant la justice. Le référé d’heure à heure atteste par ailleurs de l’urgence de la demande, afin d’obtenir une décision provisoire sous moins d’une semaine.

Tout a débuté le 20 octobre dernier, lors d’une réunion où les délégués syndicaux retrouvaient la direction pour négocier le passage de deux à une équipe. La décision, annonçait-on, serait effective le 6 novembre. Mais FO avait refusé cette résolution, évoquant plusieurs points : le manque de transparence sur les motivations de cette décision, l’impact sur la santé des salariés et leur vie personnelle qu’une telle organisation implique, mais également l’absence de contrepartie.

Le 31 octobre, lors du CSE d’Établissement, la décision de passer l’ensemble des salariés sur une seule équipe sur la base du volontariat était posée par la direction, sans « aucune consultation préalable du CSE », lit-on dans l’assignation. Un planning était même affiché le jour même pour en faire état, et ce, jusqu’à la fin décembre.

Dédommagements en rafale

Dénonçant ces méthodes, FO demande au tribunal judiciaire que soit interdite cette réorganisation unilatérale « sous astreinte de 10.000,00 € par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ».

La procédure somme aussi Interforum de maintenir l’activité en deux équipes conformément à l’accord du 15 novembre 2016, sous la même astreinte de 10.000,00 € par jour de retard et par infraction. L'avocat réclame que soit publiée l’ordonnance sur son intranet et affichée physiquement sous astreinte de 1000,00 € par jour de retard.

Et pour finir, de réclamer la condamnation à 10.000,00 € au CSE de l’Établissement Interforum de Tigery et la même somme au Syndicat National de Presse, d’Edition et de Publicité Force Ouvrière, plus 5000,00 € HT à chacun selon l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des dépens de l’instance.

Des manquements constatés

En vertu de l’accord OATT du 15 novembre 2016, les dirigeants d’Interfo risquent gros, d’autant que, par mail, ils ont reconnu que « l’accord OATT prévoit en effet 2 équipes ». De même, le principe du volontariat n’est pas inclus dans les principes de 2016 – donc inapplicables sans une révision préalable.

Enfin, pointe-t-on, cela impliquerait pour les salariés « de renoncer aux avantages qu’ils tiennent de la convention collective, ce qui est absolument interdit et constitue une violation de l’effet normatif de l’accord collectif ».

En outre, la mise en œuvre de ce plan n’ayant pas respecté le préavis de deux mois, pour des changements de calendrier, nul doute que la justice aura matière à réfléchir. Quant à l’absence de consultation du CSE, « c’est la cerise sur le gâteau », nous glisse un élu. « D’autant qu’Interforum n’a prévu aucune mesure de prévention des risques professionnels, comme l’impose l’article L.4121-1 du Code du travail. »

C’est d’ailleurs dans un contexte et un oubli similaires qu’en 2022, le passage à une équipe fut « abandonné prématurément », rappelle l’assignation.

Et pendant ce temps...

La fin d’année risque d’être animée, avenue de France, au siège d’Editis. Ce 7 novembre, apprend ActuaLitté, une altercation a éclaté impliquant un manager et un salarié : un autre salarié est intervenu pour les séparer. Ce dernier a écopé d’une mise à pied conservatoire, accusé d’avoir fait preuve d’insubordination.

« L'ambiance pesante et le mal-être global aboutit à ces tensions : nous en sommes là… », se désole un salarié… Albane Gallet, DRH d'Interforum (et DRH adjointe du groupe Editis) a été sollicitée pour apporter des précisions. Nous mettrons à jour l’article selon qu’elle nous répond ou non.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA