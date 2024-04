Editis : Olivennes tranche dans le vif et annonce un “Editis Media Groupe”

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Denis Olivennes revient sur ses six premiers mois à la présidence du groupe Editis, présenté comme le n°2 de l'édition française. À quelques jours du Festival du livre de Paris, il souhaite que le groupe « soit le plus chic des éditeurs populaires et le plus populaire des éditeurs chics, en effaçant autant que faire se peut la frontière entre la littérature d’élite et la littérature populaire ».

« Editis doit être un groupe où règne la liberté éditoriale, le pluralisme des idées et des goûts. Et un groupe citoyen », ajoute-t-il encore, en se défendant néanmoins de viser Hachette Livre, concurrent d'Editis et propriété de Vincent Bolloré. Arnaud Lagardère, PDG de Hachette, y a récemment nommé Lise Boëll, l'éditrice d'Éric Zemmour, directrice générale de Mazarine...

Au sujet de ces mouvements entre éditeurs concurrents, Olivennes reste très diplomate, se refusant de commenter les décisions de Vincent Bolloré : « Je n’aimerais pas qu’il exprime son opinion sur la façon dont nous gérons Editis, donc je m’interdis d’en avoir une sur la façon dont est géré Hachette qui est un très beau groupe. »

Concernant Editis et ses maisons, il garantit au passage une « liberté des éditeurs et des auteurs et une garantie contre la censure », citant la « seule règle » fixée par Daniel Kretinsky, propriétaire de CMI et donc d'Editis, « pour la presse comme pour l'édition » : « [P]ublier des choses qui peuvent être impertinentes sur le ton mais qui doivent être pertinentes sur le fond ; je veux dire rigoureuses, et respectueuses des valeurs démocratiques. »

Une stratégie pour Editis ?

Dès la fin de l'année 2023 se profilaient des résultats « historiquement bas » pour Editis, désormais confirmés par le président, au cours de cet entretien. « Nous avons un chiffre d’affaires de presque 800 millions d’euros », annonce-t-il, en précisant qu'à chiffre d'affaires comparable, le groupe est « trois fois moins rentable qu’il y a cinq ans ».

Afin d'améliorer la situation économique, Denis Olivennes prévoit de faire « reprendre de l’altitude à la branche littérature, [poursuivre] la transformation technologique de la branche scolaire, [poursuivre] la modernisation de l’appareil logistique, [simplifier] les fonctionnements de la maison pour placer partout les éditeurs au centre ».

Le président d'Editis envisage aussi une incorporation de l'intelligence artificielle dans les processus de travail, afin d'« améliorer la gestion des données dans la logistique ou le marketing et soutenir le travail des éditeurs, correcteurs, traducteurs en augmentant leur puissance de feu ». Comme il l'avait déjà souligné, l'utilisation de ces technologies ne fera pas d'ombre aux auteurs...

Des possibilités d'élargissement du groupe sont toujours au programme, par d'éventuelles acquisitions : « Nous allons créer dans les prochains mois un groupe média dans lequel il y aura CMI donc la presse, et Editis donc l’édition, un Editis Media Groupe en quelque sorte », promet-il.

En l'absence de précisions, difficile d'imaginer les contours de ce rapprochement au sein d'un même groupe. Au-delà de la vision stratégique, certains imaginent plutôt une solution pragmatique aux problèmes financiers de CMI Media et un regroupement de l'ensemble des activités avenue de France. D'autres hypothèses sont lancées, comme un plan social et économique chez SEJER — les éditeurs d'éducation d'Editis —, ou encore une séparation de la distribution et de la diffusion au sein d'Interforum, pour rapprocher la diffusion de certaines maisons ou départements.

Un « grand ménage » ?

Si Denis Olivennes, rompu à l'art subtil de la communication, se montre très diplomate face caméra, les mouvements se sont multipliés au sein du comité exécutif, ou « comex », du groupe Editis. La Lettre a ainsi compté 7 départs parmi les 12 membres encore en poste à l'arrivée de Denis Olivennes, un signal de réorganisation pour façonner un comité plus favorable à la stratégie du président. Trois membres ont quant à eux été « rétrogradés », signale Le Monde.

Un « grand ménage », selon le quotidien du soir, tempéré par des proches de Daniel Kretinsky, qui assurent que « [l]a vie des entreprises est faite de départs et d’arrivées » et que les nouveaux arrivants au comex restent des personnalités internes à l'entreprise.

Cette gestion à deux vitesses — l'une affichée dans les médias, l'autre exécutée dans l'entreprise — chiffonne certains membres du personnel, ainsi que leur représentant. « Il s'étale dans la presse, mais ne communique aucune information en interne, ce qui nous laisse dans une incertitude et avec nos seules suppositions », nous indique une source.

Le fameux plan de redressement d'Editis, dont la présentation était prévue au début du mois d'avril, a visiblement été repoussé. Le mois prochain, des éléments devraient toutefois être dévoilés sur la stratégie d'entreprise. Mais ce flou, volontaire ou involontaire, pourrait même pousser certains syndicats à dénoncer un délit d'entrave...

En attendant, une nouvelle grève se profilerait, notamment pour les comptables, les assistantes commerciales, voire les représentants et représentantes d'Interforum. Le nouveau plan de rémunération de ces derniers, présenté il y a quelques jours, n'aurait pas répondu aux attentes, quand les objectifs seraient jugés « inatteignables ».

Photographie : Denis Olivennes, en 2016 (Human Rights for All FIDH Worlwide Human Rights Movement, CC BY-NC-ND 2.0)