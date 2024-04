La 1e édition du Festival des Littératures Urbaines se dévoile

Le festival de Byzance !, pour sa deuxième édition, s'engage à explorer les multiples facettes de l'économie, à travers un programme riche incluant des ateliers, des projections, et un cycle de rencontres et performances. Cette année, il se concentre sur les bijoux, les parures, et autres objets précieux, soulignant leur importance dans les cultures méditerranéennes, marquées par les migrations et la question des minorités.