À Paris, “le seul quartier du XIXe sans bibliothèque municipale

« Danube est le seul quartier du XIXe arrondissement dépourvu de bibliothèque municipale », nous explique celui qui y a grandi. Dans ce territoire concerné par des problématiques de délinquance et de décrochage scolaire, Zakaria Harroussi constate le manque de présence de la chose littéraire dans son quartier.

Face à cette observation, celui qui est tombé amoureux de la lecture sur le tard a lancé une pétition, avec le soutien de nombreux habitants, pour l'établissement d'une bibliothèque municipale dans le territoire populaire. L'ambition : convaincre les pouvoirs publics - mairie d'arrondissement et la ville - de combler cette absence.

Il a déjà reçu des retours positifs, nous assure-t-il, et espère un engagement du ministère de la Culture : « Notre nouvelle ministre, Rachida Dati, vient des quartiers. Ce combat peut la toucher. »

Favoriser l'égalité des chances

Zakaria Harroussi est formel : « Une bibliothèque est un lieu essentiel pour l'éducation, la diversité culturelle et le développement intellectuel de chacun. » Et d'ajouter : « Nous croyons fermement que l'accès gratuit à la connaissance, à la littérature et aux ressources éducatives contribuent à renforcer le tissu social de notre quartier. Une bibliothèque municipale offrirait un espace inclusif pour toutes les générations, favorisant l'apprentissage continu, la créativité et le partage de connaissances. » Lancée le 18 janvier dernier, elle a recueilli 199 signatures sur un premier objectif de 200.

L'engagé associatif porte plus généralement un combat sur l'importance de la culture et de l'éducation dans les quartiers populaires : « Les équipements sportifs comme les stades de football sont suffisants quand la littérature reste un domaine d'élite dans ces territoires. Il faut travailler sur l'égalité des chances à travers la littérature et de la culture. » C'est un moyen, selon ce dernier, de contribuer positivement à l'éducation, à la culture et à la qualité de vie de tous les habitants.

Une médiathèque dans le quartier Place des Fêtes, toujours dans le XIXe arrondissement, va par ailleurs voir le jour, qui reprend les deux bâtiments de l'ancien Lycée Jean Quarré, et qui fera également office de Maison des Réfugiés.

Un festival de littérature urbaine

Dans son ouvrage Quartier de combat, Zakaria Harroussi raconte son enfance et son implication dans le milieu associatif du XIXe arrondissement, et donne, avec ses coauteurs, la parole à certains de ses habitants : « Au départ, Abdoulaye Sissoko voulait en faire un reportage, mais en raison des difficultés inhérentes au monde du cinéma, nous avons décidé d'écrire un livre, qui a finalement été accepté par les éditions Denoël », nous raconte-t-il.

« Abdoulaye d'Ourcq et Zak de Danube, c'est ainsi qu'on nous connaît, profondément enracinés dans nos quartiers respectifs. Nous avons grandi dans ces deux cités, séparées par une décennie, marquées par des années de 'rivalités interquartiers' - ou plutôt, de conflits entre bandes, comme le relatent les médias. La même tragédie se répète inlassablement sous nos yeux : des jeunes hommes perdent leur vie prématurément, ici plus qu'ailleurs. Face à cela, notre réponse a été d'écrire. » Quartier de combat dépeint l'histoire vibrante d'un arrondissement, témoin des pulsations d'une époque. C'est un lieu à la fois vivant et révolté, empreint de désespoir et d'humour, où le trafic de drogue a tout emporté mais où l'entraide et la solidarité perdurent. Ce récit parle des jeunes frères que nous avons vus basculer dans le terrorisme, mais également des histoires de réussites remarquables. « En protégeant notre jeunesse, non seulement d'elle-même, mais aussi des inégalités, du racisme et de la discrimination, nous pourrions révéler un potentiel brut, un trésor caché, un diamant urbain. »

Zakaria Harroussi, en tant que président de l'association Quartier Bis de la littérature, porte enfin le projet d'un festival de littérature urbaine, prévu pour le 20 avril prochain à la Gaîté Lyrique.

Des prix y seront décernés, répartis par catégories homme et femme, toujours autour de cette littérature des pavés : « Ce projet a été inspiré par l'itinéraire alternatif d'un ami de Bonneuil, Freddy Dzokonga, qui a mis 20 ans à publier son livre en autoédition, Itinéraire Bis. Une démarche et une persévérance qui m'a donné envie de défendre ce type de parcours », conclut l'initiateur du festival.

Crédits photo : Patrick Verdier