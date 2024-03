En difficulté, la maison d'édition Ici Même émet un SOS

Depuis onze ans, la maison d'édition Ici Même accueille des œuvres remarquées et des artistes atypiques, depuis Heartless de Nina Bunjevac (traduit par Ludivine Bouton-Kelly) à Goiter de Josh Pettinger (traduit par Renaud Cerqueux), en passant par les incursions graphiques d'Elisa Menini dans le folklore nippon.

Au total, une soixantaine de titres, dont deux Prix Artémisia (pour Ada de Barbara Baldi et Bezimena de Nina Bunjevac), un Prix de l'audace (Acte de Dieu de Giacomo Nanni) et plusieurs présences dans les sélections du Festival international de la BD d'Angoulême.

Un catalogue de qualité aujourd'hui menacé, même si Bérengère Orieux précise d'emblée qu'elle ne souhaitait pas « envoyer un message trop alarmiste ». Le 27 février dernier, elle publie néanmoins un communiqué dans lequel elle ne dissimule pas le « péril » qui pèse sur Ici Même.

« Les premières difficultés sont arrivées au moment du Covid », nous explique-t-elle. « Je réalise 90 % de mon chiffre d'affaires en librairie, et le reste en salons. D'un coup, il n'y avait plus rien, plus d'afflux de trésorerie. Notre diffuseur nous a aussi incités à ralentir les parutions, pour éviter l'embouteillage à la réouverture. Le coup de frein a été un peu trop sévère, et cela a été le début de l'engrenage. »

Dans l'édition, et en particulier lorsqu'elle est indépendante, chaque parution finance plus ou moins la suivante, et la maison doit par ailleurs assurer une certaine avance de trésorerie à la parution d'un titre. « Ces 6 à 9 mois d'avance, nous avons de plus en plus de mal à les encaisser », ajoute Bérengère Orieux.

Des soutiens qui font plaisir

Au décalage induit par le Covid se sont ajoutées d'autres problématiques : la hausse des coûts de fabrication, d'une part, et la contraction du pouvoir d'achat, de l'autre. Avec leur finition soignée (dos toilé, papier de qualité, pagination importante, nombreuses couleurs...) et des traductions fréquentes, les ouvrages d'Ici Même sont coûteux, admet l'éditrice, qui ne souhaite pas renoncer à ce soin particulier.

Le prix de revient de chaque titre est ainsi élevé, tout comme le prix de vente moyen, autour de 26 € : « Cela peut paraitre exorbitant, mais je ne peux pas les vendre moins chers, la marge est déjà minimale », précise l'éditrice. Les ouvrages sont distribués et diffusés par Makassar.

Dans les festivals, et notamment celui d'Angoulême en début d'année, elle a remarqué la réduction du panier, « légitime, alors que le pouvoir d'achat est en berne. D'autres éditeurs ont fait le même constat. »

Nos spécificités, en tant qu'éditeurs indépendants, ont été un peu nivelées avec les années. Il y a aujourd'hui de plus en plus de titres, et les lignes se sont brouillées entre ce que les indés proposent et les offres des grosses maisons. Celles-ci font aussi du roman graphique, de la création, qui étaient notre cœur de métier il y a dix ans. Elles le font avec plus de moyens, et des prix parfois plus bas... – Bérengère Orieux

Huit jours après son appel, Bérengère Orieux se félicite, depuis un entrepôt nantais où elle prépare des livres à l'expédition, des soutiens reçus. Avec l'aide logistique de la maison d'édition voisine Rouquemoute, elle a atteint environ un tiers de l'objectif fixé pour garantir la pérennité d'Ici Même. « Tous les achats sont bons à prendre, mais n'hésitez pas à commander chez les libraires, qui ont toujours joué le jeu, y compris en Suisse et en Belgique », rappelle l'éditrice, qui travaille seule et fait appel à des collaborateurs externes pour la traduction et les travaux graphiques.

Outre la fidélité des libraires, Ici Même peut compter sur le soutien régulier du Centre national du Livre, pour certains projets, et celui de la région Pays de la Loire, notamment pour le déplacement dans les salons.

