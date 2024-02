Le livre et la lecture comme biens communs

Nos horizons désirables, voilà un thème des plus séduisants pour des journées interprofessionnelles. À Boulogne-sur-Mer convergeront les attentions, tant pour la programmation que par la signature du contrat de filière (retrouver le programme).

En poste depuis le 1er janvier 2022, après une année de coordination provisoire ponctuée de défis tant internes qu’externes, le directeur de l'AR2L Hauts-de-France présente sa feuille de route. L’idée maîtresse derrière ces changements ? « Construire ensemble le travail qui reste à faire », affirme François Annycke.

Le cœur de cette réforme repose sur une feuille de route claire, définie pour les trois prochaines années sous le doux acronyme de PCSES (Projet Scientifique, Culturel, Éducatif et Social). Ce plan d’action s’inscrit dans une vision à la fois nationale et régionale, autour de trois piliers principaux :

Préserver, conserver et sauvegarder pour demain Le ministère de la Culture, en coordination avec l'AR2L et la Bibliothèque nationale de France (BnF), soutient les professionnels pour rendre la conservation des œuvres et patrimoines compatible avec les défis écologiques et climatiques, mettant l'accent sur la "conservation verte" et la préparation aux risques climatiques. Repenser l’industrie du livre L'AR2L vise également à transformer l'industrie du livre en questionnant les pratiques actuelles, notamment la destruction d'une grande partie de la production de livres, et en promouvant des actions innovantes pour développer de nouvelles solidarités et modes de fonctionnement dans le secteur du livre. Cette transformation inclut la réorganisation du secteur en région, des échanges renforcés à divers échelons, y compris internationaux, et une veille informationnelle pour soutenir les professionnels. S’inscrire dans l'écosystème de la lecture publique Enfin, dans l'écosystème de la lecture publique, les bibliothèques et médiathèques, en tant que premier réseau culturel de proximité en France, jouent un rôle crucial dans la transition écologique. Elles s'attaquent aux défis tels que la durabilité des collections, la consommation énergétique et la sobriété numérique, s'inscrivant dans une démarche écologique de longue date. (plus d’informations)

« L’un des moments clés de cette nouvelle stratégie sera la signature d’un contrat de filière avec les Hauts-de-France : jusqu’à présent, seuls la Picardie et le Nord-Pas-de Calais avaient passé une convention, en 2016. C’était bien avant la création de l’Agence, du temps des anciens Centres régionaux des lettres », précise le directeur.

Avec une AR2L relancée, deux engagements se dessinent : un projet d’agence et un projet de filière, tous deux sur trois ans. « C’est aussi l’occasion de mettre en place des accords avec les divers partenaires, établissant une cartographie précise des rôles de chacun », reprend-il.

Des associations d’éditeurs et de libraires, à l’association des écrivains, en passant par le pôle BD Hauts-de-France, et le Réseau des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires : tous les acteurs profitent de cette mise à plat des rôles et missions respectives. « L’Agence portait certaines missions qui revenaient plus logiquement à telle ou telle association sectorielle. Il était normal de se le dire, et de se réorganiser en ce sens. Et à l’inverse, certaines actions transversales portées par une association, qui pouvait parfois être lourde pour elle, revenait plus naturellement à l’Agence. À chaque fois, nous avons regardé ce qui se faisait, et cherché à nous organiser de la façon la plus logique, compte-tenu des périmètres et des ressources de chacun. »

Redéfinir les périmètres d’action revient aussi à éviter que, pour être sur tous les fronts, « chaque secteur intervienne sur des actions qui ne sont pas toujours au cœur de son projet. Les objectifs fondamentaux de nos partenaires ont été revus, ensemble, et l’AR2L intervient désormais en soutien et facilitateur. Personne ne se plaint de revenir aux bases de son activité », sourit-il.

Ce remodelage sera ainsi officialisé lors de ces rencontres interprofessionnelles qui visent à l’ouverture vers d’autres univers créatifs tels que la musique, le cinéma et la télévision. « Souvent, ils partagent des problématiques communes, sans avoir l’opportunité d’échanger sur leurs expériences », note le directeur.

L’AR2L se positionnera désormais comme un pilier pour les acteurs du livre confrontés à des difficultés, tout en s’ouvrant à des questions d’envergure régionale et internationale. La participation à la Foire du Livre de Bruxelles en est un exemple, offrant une plateforme pour la confrontation d’expériences et la projection vers l’avenir. « Et là, nous sommes pleinement dans notre champ d’action, en nous mettant au service de l’interprofession. »

Ces rencontres régionales, axées sur le partage et la prospective, incarnent l’essence même de la vision d’Annycke : le livre et la lecture comme biens communs autour desquels construire, ensemble, l’avenir du secteur dans les Hauts-de-France. Un défi ambitieux, certes, mais porté par une volonté ferme de réinvention collective.

Crédits photo : François Annycke © AR2L Hauts-de-France.

