Nos horizons désirables : le livre a rendez-vous avec son avenir

Devant les défis importants du domaine du livre, les experts et volontaires s'engagent activement. L'Agence coordonne les Rencontres régionales du livre et de la lecture dans la région des Hauts-de-France, un événement visant à collaborer pour façonner l'avenir du secteur et envisager des perspectives prometteuses.

Le monde du livre et de la lecture est confronté à une série de défis cruciaux, incluant la transition écologique, l'évolution numérique, les changements dans les habitudes culturelles, la concurrence des médias numériques, la concentration dans le secteur de l'édition, et la nécessité d'équité régionale. Ces thèmes sont d'une importance et d'une complexité notables, avec des conséquences considérables.

Pour relever ces défis, il est impératif de mobiliser les professionnels et bénévoles actifs dans ce domaine. L'apport de chaque individu, qu'il s'agisse d'un auteur, d'un éditeur, d'un libraire, d'un bibliothécaire, d'un organisateur d'événements littéraires, ou de toute personne impliquée dans le milieu social, pénitentiaire ou éducatif, est crucial. Chaque participant a non seulement des connaissances à acquérir, mais aussi des contributions précieuses à apporter aux discussions actuelles de la société.

L'Agence régionale du livre et de la lecture des Hauts-de-France va animer ces discussions sur deux jours, visant à définir des stratégies de travail et d'action collective, à envisager des avenirs souhaitables pour le secteur et à créer des alliances et des solidarités au sein de la communauté professionnelle du livre.

Lors de cet événement, une Convention territoriale sera signée entre le Centre national du Livre (CNL), la Région Hauts-de-France, et la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Hauts-de-France. Les débats incluront de nombreuses organisations de portée internationale, nationale et régionale, telles que le CNL, la BnF, Sofia, la Fédération Wallonie-Bruxelles, DISP, DRAÉAC, l'Association des éditeurs, les Libraires d’en haut, l'Association des écrivains, le pôle BD Hauts-de-France, ATLF, Fill, et le Réseau des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires des Hauts-de-France.

Toutes les informations et réservations sont à faire à cette adresse.