Deux journées de rencontres interprofessionnelles dans les Hauts-de-France

Confrontés à des défis cruciaux dans le domaine du livre, les acteurs et volontaires du secteur s'activent. Les Rencontres régionales du livre et de la lecture des Hauts-de-France, organisées par l’Agence, visent à collaborer pour façonner l'avenir du domaine et envisager des futurs prometteurs. Rendez-vous donc à Boulogne-sur-Mer les 21 et 22 février pour cette première édition !

Le secteur du livre et de la lecture est confronté à des enjeux de taille : écologie, digitalisation, changement des habitudes culturelles, concurrence des écrans, concentration dans l'édition, et disparités régionales. Ces sujets, complexes et critiques, nécessitent une réponse collective et urgente.

Pour cela, il est essentiel de réunir les professionnels et bénévoles qui animent ce secteur. Que ce soit en tant qu'auteur, éditeur, libraire, bibliothécaire, organisateur d'événements littéraires, ou acteur dans le domaine social, pénitentiaire, éducatif… Chacun a un rôle clé à jouer, avec des connaissances à partager et des contributions essentielles à apporter aux débats actuels.

L’Agence régionale du livre et de la lecture des Hauts-de-France propose deux jours de débat pour définir des stratégies de travail et d'action collective, concevoir un futur souhaitable pour le secteur, et encourager les alliances et solidarités au sein de la communauté professionnelle du livre.

Cette rencontre sera également l'occasion de signer la Convention territoriale entre le Centre national du Livre (CNL), la Région Hauts-de-France et la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Hauts-de-France. Les discussions incluront de nombreuses organisations internationales, nationales et régionales (CNL, BnF, Sofia, Fédération Wallonie-Bruxelles, DISP, DRAÉAC, Association des éditeurs, Libraires d’en haut, Association des écrivains, pôle BD Hauts-de-France, ATLF, Fill, Réseau des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires des Hauts-de-France…).

Ces rencontres se dérouleront à Boulogne-sur-Mer, les 21 et 22 février 2024 pour cette première édition en Hauts-de-France ! Les inscriptions se déroulent à cette adresse, avant le 4 février. Les Rencontres se dérouleront au Théâtre Monsigny, rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer.