Découvrez les 10 ouvrages sélectionnés pour le Prix Frontières 2024

Le comité de sélection, composé de six membres, a de nouveau pleinement joué son rôle dans cette édition. Ses membres sont Hervé Boggio (journaliste du Groupe EBRA), Anne-Marie Carlier (propriétaire de la librairie Autour du Monde à Metz), Grégory Hamez (professeur de géographie à l'UL), Cécile Quilliard de Coccola (conservatrice à la bibliothèque universitaire du Saulcy, UL), Nathalie Roelens (professeure de littérature à l'Université du Luxembourg) et Dominique Wolf (directrice de la Documentation à l'Université de Lorraine). Ils se sont réunis en septembre et octobre 2024 dans le but de sélectionner les dix romans candidats au prix littéraire.

Rappelons que l'an passé, c'est la romancière Dima Abdallah qui a été saluée pour son deuxième roman Bleu nuit aux éditions Sabine Wespieser.

La démarche du comité de sélection a débuté par une recherche minutieuse visant à identifier un large éventail de candidats potentiels. Tout au long de l'année, les membres du comité ont scruté attentivement les nouvelles parutions en librairie, notamment avec l'accélération des publications liée à la rentrée littéraire de l'automne. Au final, ils ont repéré une quarantaine de romans, parmi lesquels ils ont choisi les dix titres qui composent la liste finale des candidats au prix littéraire.

Cette sélection offre un véritable tour du monde des frontières, à la fois au sens propre et figuré. Le voyage littéraire commence en France, traverse l'Europe, fait une escale en Islande, se dirige ensuite vers les États-Unis d'Amérique, pour ensuite plonger vers le sud avec deux romans sud-américains. Ensuite, il revient vers l'est, explorant la péninsule arabe et Israël.

La sélection pour l'édition 2024 est la suivante :

Roca pelada, Eduardo Fernando Valera (Métailié, traduction François Gaudry)

L'enfant dans le taxi, Sylvain Prudhomme (Minuit)

La source des fantômes, Yamina Benahmed Daho (Gallimard)

Bons baisers d'Europe, Philippe Mouche (Gaïa)

Stupeur, Zeruya Shalev (Gallimard, traduction Laurence Sendrowicz)

Le tiers pays, Sainz Borgo (Gallimard, traduction Stéphanie Decante)

Eden, Audur Ava Olafsdottir (Zulma, traduction Éric Boury)

Déserter, Mathias Enard (Actes Sud)

Sugar street, Jonathan Dee (Les Escales, traduction Elisabeth Peellaert)

À titre provisoire, Deepak Unnikrishnan (Othello, traduction Pascal Sieger)

Au travers de ces divers univers romanesques, le thème des frontières se déploie dans toute sa diversité : qu'il s'agisse des frontières de guerre, des frontières des soldats et des gardes-frontières, des frontières fantômes cachant des secrets de famille et des souvenirs, des frontières d'exclusion des étrangers, des frontières linguistiques, ou encore des frontières intérieures que chacun cherche à fuir dans sa propre vie. Ces récits alternent entre profondeur, mélancolie, humour et épopée.

Cette quatrième édition du prix littéraire « Frontières » se distingue par une sélection de titres plus diversifiée que les trois précédentes. Sur les dix romans choisis, six sont l'œuvre d'auteurs non français, représentant différentes nationalités telles que l'argentine, l'états-unienne, l'islandaise, l'israélienne et la vénézuélienne. Le comité de sélection a également veillé à maintenir un équilibre entre les œuvres écrites par des hommes et celles écrites par des femmes, ainsi qu'à représenter une variété de maisons d'édition dans sa sélection finale.

Rendez-vous est donné le samedi 20 avril 2024 pour la remise du prix au lauréat de la quatrième édition pendant le Festival “Le Livre à Metz” – Littérature & Journalisme !

