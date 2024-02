Un éditeur jeunesse victime d'escroquerie : la banque BREDouille

Le 10 novembre 2023, Jürgen Heine, vice-président de Kirchhoff Automotive — entreprise produisant des carrosseries pour tous types de véhicules – contacte Stéphane Husar, fondateur de la maison jeunesse ABC Melody. « Il est de tradition pour nous de fournir diverses associations pendant les fêtes et en début d’année. Cette fois, nous prévoyons d’inclure des livres dans les sacs qui seront distribués », à des associations françaises en Allemagne, explique-t-il.

Il commande ainsi 200 exemplaires de La Biblio d’Orazio, de Davide Cali et Sébastien Pelon — l’histoire d’un instituteur qui parcourt la Sicile dans un bus à trois roues, pour offrir des lectures aux enfants qu’il croisera. Le tout facturé 2283 €.

Un trop généreux dépôt de chèque...

Le 16 novembre, Jürgen Heine s’agite, car son partenaire financeur a commis un impair : 25.500 € ont été versés à ABC Melody par erreur. Le VP Jürgen s'en inquiète auprès de l’éditeur : a-t-il bien reçu la somme, mais surtout, peut-il renvoyer le trop-perçu ? De son côté, l'éditeur prévient sa banque le 23 novembre : un montant de 25.500 € est crédité, pour un chèque qu'il n'a jamais endossé. Il réclame des précisions sur cette somme, au montant inhabituel – sans faire le lien. Mais dans la foulée, il accuse réception de la somme indue à son interlocuteur.

Pourtant, la signature figurant sur le bordereau de dépôt de chèque et celle qu'emploie M. Husar pour ses réglements n'ont rien à voir l'une avec l'autre, a constaté ActuaLitté. La jurisprudence impose un devoir général de vigilance et de vérification au banquier : déceler toute opération suspecte et prévenir son client de toute forme de préjudice. En outre, les articles L133-18 et L133-24 du Code monétaire et des finances encadrent par ailleurs les cas de fraude — signalement par l’utilisateur du service de paiement et obligation de remboursement par le prestataire dudit service.

“Vous pouvez faire le virement”

Dans le cas présent, le client a sollicité l'agence – victime elle aussi d'un faux – et à de multiples reprises. D'autant que, dans l'intervalle, l'interlocuteur a renvoyé un nouveau RIB au nom de G. Art Deco, dont les coordonnées diffèrent de celles figurant sur le chèque. Pourquoi ce changement ? Juste une question de comptabilité, rétorquera Jürgen Heine.

Mais l’éditeur commence à douter et demande confirmation à sa conseillère. Durant plusieurs jours, il revient sur le sujet, réitérant ses soupçons : dans un mail du 30 novembre, elle lui précise que le service chèque se charge de vérifier l’affaire, sous un délai de 5 jours. Mais ajoute : « Vous pouvez en attendant enregistrer le RIB de votre client et effectuer le virement depuis votre application. »

Stéphane Husar interroge encore la sécurité de la transaction, mais sans réponse supplémentaire, s’exécute. Il s’étonne auprès de ActuaLitté que, pour une pareille somme, aucun contrôle de provision du chèque ne soit intervenu plus tôt : durant 10 jours, les 25.500 € figuraient bel et bien sur son compte. Une « affaire inhabituelle », reconnaît la banque.

C'est quoi, ces bouquins ?

Les relations avec le vice-président allégué de Kirchhoff Automotive et l’éditeur prennent ensuite une étrange tournure. Le renvoi d’argent effectué, preuve de virement à l’appui, Stéphane Husar reçoit le 5 décembre un email déstabilisant. La palette est bien arrivée… « [m]alheureusement, nous ne pouvons attribuer ces livres à personne ici et avons donc besoin de votre aide et de votre soutien. Pour ce faire, veuillez nous communiquer notre numéro de commande ou le nom de la personne qui vous a commandé ces livres », lui écrit une représentante la société.

Quid ? L’éditeur transfère le courriel au donneur d’ordre, qui rassure immédiatement : les ouvrages ont simplement été déposés à la mauvaise adresse.

Un chèque bien barré

Ce même jour, les choses se précipitent côté Bred : la conseillère responsable d’ABC Melody confirme que le chèque était sans provision et qu’il s’agit d’une fraude désormais avérée. Elle réclame ainsi un dépôt de plainte, à transmettre au Service Fraude. En parallèle, une demande de retour des fonds est adressée à la banque créditée — qui n’aboutira pas, confirme le service clientèle le 29 décembre. La plainte est déposée au commissariat du XIe arrondissement, le 6 décembre, pour « tentative d’escroquerie ».

ActuaLitté a sollicité Kirchhoff Automotive : sa directrice Gouvernance, risque et Conformité est formelle : la société « n’a jamais contacté l’éditeur pour acheter des livres en vue de les offrir à des associations ».

Revirement bancaire

La situation empire pour l’éditeur. Dans un courriel du 12 décembre, sa conseillère transfère un message, qui remonterait au 30 novembre : elle lui aurait souligné les risques à effectuer le remboursement de 23.216,20 €. Il aurait été adressé quelques heures après le premier message assurant qu’il est possible d’effectuer le virement. « Je ne suis pas en mesure de vous confirmer que vous puissiez faire le virement en toute sécurité. Nous devons au préalable contacter la banque et nous assurer de la solvabilité du chèque “délai 1 semaine environ) sous réserve que la banque du bnf nous réponde », peut-on lire.

Vérifications faites, cet email n’est jamais parvenu à l’éditeur qui s’étrangle : « Pour un pareil sujet, le moindre des services à attendre de sa banque, c’est qu’elle décroche son téléphone. J’ai alerté à de nombreuses reprises des doutes que j’avais : si ce message était si important, pourquoi ne pas décrocher son téléphone et me joindre ? »

La conseillère l’admettra : « L’affaire est effectivement grave. Et notre service fraude a connaissance de la situation et traite actuellement la situation. Je vous invite en attendant à ne pas répondre à l’escroc. De nombreuses fraudes ont lieu. Nous communiquons de plus en plus sur l’espace de nos clients via bredconnect. » Ce fut le dernier échange de l’année. Le 11 décembre, La Bred débitera les 25.500 € originellement crédités .

Entre abattement et abattu

Avant les fêtes, l’éditeur adressera un courrier au procureur de la République, sans réponse encore à cette heure, détaillant cette triste affaire. Le service client Bred bottera en touche et le service de médiation de la banque, sollicité début janvier, n’a pas encore réagi. Enfin, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est saisie.

Face à ce qu’il ressent comme « de l’arrogance et du mépris », Stéphane Husar, sur les recommandations de son diffuseur, Harmonia Mundi, prend attache avec ActuaLitté en janvier et relate sa « terrible affaire ». La banque refusait tout dédommagement. « Ce mail du 30 novembre où elle prétend m’avoir “précisé les risques de réaliser le virement demandé”, je certifie ne l’avoir jamais reçu. »

Erreur de la banque en votre défaveur ?

Lors d’un premier contact fin janvier, la direction de la communication de La Bred prétexte « le secret bancaire », justifiant le refus de commenter. D’autant qu’il nous manquerait des informations.

La banque reviendra vers nous 15 jours plus tard avec ce message : « La BRED ne peut que regretter la fraude dont a été victime notre client malgré l’appel à la vigilance qui lui a été transmis. Nous avons mis en œuvre les actions nécessaires au rappel des fonds et ainsi permis leur récupération partielle. La banque rappelle son obligation stricte de confidentialité [...]. » En somme, ActuaLitté fait fausse route.

Le cas de Stéphane Husar, jusqu’alors réglé, finit par mobiliser la directrice adjointe succursale. « Soudainement, on me demande ce qui s’est passé, ce que je souhaite et on m’indique que La Bred est à l’écoute de ses clients, quelle que soit leur taille », déplore l’éditeur.

Décompte courant vs hacker vaillant

Le 2 janvier, un remboursement est pourtant intervenu – finalement, la procédure de rappel, infructueuse au 29 décembre, aura abouti avec la nouvelle année. Stéphane Husar avait bien repéré la somme et sollicité sa comptable, n'en comprenant par l'origine. De fait, il n’a pas trace de message de sa banque à ce propos.

Les propos de la conseillère répondent-ils aux mesures de sécurité que l’on est légitimement en droit d’attendre de sa banque ? Le supposé email envoyé par la suite suffit-il à corriger le tir d’une réponse peut-être hâtivement expédiée ? Et quid de leur politique en matière d’escroquerie en ligne, de dédommagements ou de prise en charge des clients ? « Vous avez la position de la BRED. Nous n’avons pas à vous communiquer davantage d’informations », sinon qu'en matière de fraude, l'établissement respecte la loi.

Partenaire des Jeux olympiques de Paris, La Bred viserait-elle une médaille dans la catégorie service client ?

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0