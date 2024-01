Dans l'Iowa, la justice met un frein à la censure des livres

À quelques jours de la fin de l'année 2023 — qui a battu des records en termes de livres visés par la censure, aux États-Unis —, le juge Stephen H. Locher a émis une injonction préliminaire qui empêche l'application de plusieurs dispositions de la loi SF 496, dans l'Iowa.

Cette législation, promulguée par la gouverneure républicaine Kim Reynolds en mai 2023, s'inscrit dans la lignée des lois facilitant et promouvant la censure d'ouvrages, en vigueur ou adoptées dans un nombre grandissant d'États du pays. Celle-ci s'attaquait en particulier aux livres comportant « des descriptions ou des représentations visuelles d'actes sexuels » ainsi qu'aux cours ou débats autour de la sexualité ou du genre, dans les établissements scolaires.

Une plainte et des craintes

En novembre 2023, le groupe éditorial Penguin Random House, mais aussi les auteurs Laurie Halse Anderson, John Green, Malinda Lo et Jodi Picoult (dont les ouvrages ont été censurés), l'Iowa State Education Association, qui réunit des éducateurs, un lycéen, deux enseignants et un bibliothécaire portaient plainte contre la législation étatique, assurant qu'elle irait à l'encontre des Premier et Quatorzième Amendements.

Le premier garantit la liberté d'expression et d'information aux États-Unis, quand le second protège citoyens contre la ségrégation ou la discrimination. En limitant la circulation des ouvrages, mais aussi en criminalisant le fait d'évoquer certains sujets, la législation serait inconstitutionnelle.

Les plaignants souhaitaient une injonction préliminaire au plus vite, alors qu'à partir de ce 1er janvier, les sanctions et autres amendes prévues seraient devenues des réalités. « Plutôt que de s'en remettre à des professionnels formés, comme les enseignants ou les bibliothécaires, pour déterminer quels livres sont appropriés au sein des bibliothèques et salles de classe, la loi SF 496 interdit directement deux catégories d'ouvrages dans les bibliothèques et classes », indiquaient les plaignants.

Ces derniers craignaient un recul des politiques d'éducation à la sexualité, mais aussi un contexte moins favorable aux élèves LGBTQIA+ et à la tolérance envers tous les modes de vie et toutes les sexualités, en général.

« Ridicule »

Le juge Stephen H. Locher, pour motiver son injonction préliminaire, a indiqué que la loi était « incroyablement vaste » dans son exécution, et qu'elle pourrait ainsi s'appliquer à un grand nombre d'ouvrages, y compris des livres d'histoire, des classiques de la littérature ou même « des titres mis à disposition de personnes victimes d'agressions sexuelles ».

Après ce camouflet, Kim Reynolds, la gouverneure de l'Iowa, s'est dite « extrêmement déçue », selon l'Associated Press, et s'est de nouveau insurgée : « Une éducation sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle n'a pas sa place en maternelle ou au primaire. Et il ne devrait même pas y avoir de débat sur la présence de livres aux contenus sexuels explicites dans les bibliothèques scolaires. Le fait que nous discutions de ces points est ridicule. »

L'avocat général de l'État, Daniel Johnston, n'a pas sorti l'argument le plus convaincant pour défendre la législation, selon l'Associated Press : il a expliqué à la cour que les enseignants et éducateurs appliquaient celle-ci d'une manière trop générale. À ses yeux, il est nécessaire de s'en remettre strictement aux définitions de la loi concernant les textes et les images « sexuellement explicites », plutôt que de viser le concept de l'acte sexuel...

Proche de l'organisation politique réactionnaire Moms for Liberty, particulièrement remontée contre les ouvrages évoquant le genre, l'homosexualité ou plus généralement les relations sexuelles, Kim Reynolds s'inscrit dans la suite d'autres gouverneurs républicains adeptes de la censure. Ron DeSantis (Floride), Greg Abbott (Texas), Mike Parson (Missouri), Spencer Cox (Utah) ou encore Henry McMaster (Caroline du Sud) se sont distingués, avec des législations proches du texte SF 496.

À plusieurs reprises, la justice a d'ailleurs émis des injonctions préliminaires, craignant que les dispositions ne contreviennent aux droits fondamentaux des Américains. En septembre 2023, le juge Alan D. Albright, du tribunal fédéral du district ouest du Texas, bloquait ainsi l'application du Reader Act, qui faisait des libraires de l'État des compagnons de la censure, chargés de noter les livres en fonction de leur contenu...

Photographie : Kim Reynolds, gouverneure de l'Iowa, en août 2023 (illustration, Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres