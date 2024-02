Gérard Miller démissionne de ses activités liées à la psychanalyse

Selon Libération, Gérard Miller a écrit à Anaëlle Lebovits-Quenehen, présidente de l'Ecole de la cause freudienne (ECF), le 10 février dernier : « J'ai décidé de me retirer de toutes les structures administratives professionnelles auxquelles j'appartiens. » Une décision actée le 13 février. Il aurait fait de même pour l'Association mondiale de psychanalyse, qui abrite l'ECM et six autres écoles, organisme fondé par son frère, Jacques-Alain Miller...

Révélations en série

Le 31 janvier, le magazine Elle publiait les résultats d'une enquête exposant les témoignages de trois femmes accusant Gérard Miller d'agressions sexuelles. Libération nous apprend que le jour qui précède, le psychanalyste a envoyé un email à son entourage intitulé « Pour information »., où il prévient de l'article qui paraîtra le lendemain.

Il attribue la source de ces accusations au polémiste Alain Soral, affirmant : « Depuis six ans, il m'accuse sur les réseaux sociaux d'extrême droite d'avoir abusé d'une femme endormie sous hypnose dont il affirme avoir été l'amant. ». Il évoque ici la journaliste et metteure en scène Muriel Cousin, une des accusatrices de l'homme médiatique, qui raconte des faits qui se seraient produits en 1990, alors qu'elle était âgée de 23 ans, face à Miller, 42 ans à l'époque.

Une autre femme évoque des faits qui se seraient déroulés en 2004, alors qu'elle était âgée de 19 ans et le psychanaliste de 55 ans. Après un enregistrement de l'émission, On a tout essayé, elle aurait été conviée avec une amie chez le psychanalyste et invitée à participer à un « jeu ». « Il est remonté très progressivement jusqu'à ma poitrine. Je devais être dans un état second, car je n'ai pas réagi. À côté de moi, mon amie s'est levée pour partir », explique-t-elle à Elle. D'après son témoignage, Gérard Miller l'aurait ensuite violée.

C'est après la diffusion sur l'émission C ce soir de France 5 de séquences montrant Benoît Jacquot en 2011 parlant de son ancienne liaison avec Judith Godrèche, qui avait 14 ans à l'époque tandis que lui était dans la quarantaine, les victimes présumées de Gérard Miller ont commencé à se manifester. Ces déclarations étaient issues du documentaire de ce dernier, Les ruses du désir : L'interdit, composé de « témoignages de personnalités et d'anonymes qui ont transgressé leurs principes pour vivre leur amour ».

Mediapart relayait, le 6 février cette fois, les paroles de dix autres femmes se présentant comme victimes du psychanalyste et chroniqueur.

le média raconte en effet un rituel qui « est presque toujours le même » : le célèbre chroniqueur aurait invité chez lui des spectatrices des émissions de Laurent Ruquier ou Michel Drucker, pour leur proposer un ou plusieurs verres d'alcool, mais aussi des « expériences d’hypnose » ou de « détente ». Au cours de ces moments, des agressions sexuelles ou des comportements inappropriés seraient survenus, selon les témoignages.

Une plainte pour viol a été spécifiquement déposée pour des faits datant de 2001, par une femme qui avait alors 17 ans.

"Une génération d'hommes"

Suite à la publication de cet article, Gérard Miller envoie un autre courriel, cette fois à un groupe plus large, selon Libération. Dans ce message de six pages, il livre une analyse comportementale de « la génération d'hommes à laquelle il appartient », précisant avoir eu « 20 ans en 1968 ». Il exprime par ailleurs son admiration pour le mouvement MeToo. Il réfute enfin toute accusation l'accusant d'avoir contraint des femmes à des actes non consentis.

Le 8 février, une nouvelle révélation du magazine Elle indique que 41 femmes supplémentaires se sont manifestées à la suite de sa première enquête, partageant des témoignages similaires sur des incidents survenus entre 1993 et 2020.

Vendredi 23 février, le parquet de Paris a ouvert une enquête suite à la réception de six signalements concernant des « viols et agressions sexuelles, parfois sur victimes mineures ». Trois plaintes pour viol sont désormais dirigées contre l'homme de soixante-dix ans.