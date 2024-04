Meloni “néonazie dans l'âme” : l'historien Luciano Canfora en procès

Les propos remontent à avril 2022. Intervenant dans un lycée de Bari, sa ville natale, l'historien Luciano Canfora, né en 1942, qualifie Giorgia Meloni de « néonazie dans l'âme » alors qu'il s'exprime sur la guerre en Ukraine. La principale intéressée, qui n'était pas encore Première ministre de l'Italie, avait rapidement publié sur Facebook l'extrait de la conférence de Canfora, avant de prévenir qu'il n'échapperait pas « au procès »...

Une plainte pour diffamation plus tard, Luciano Canfora se retrouve convoqué pour une audience préliminaire, le 16 avril prochain. Il y a quelques jours, auprès de La Stampa, le philologue a persisté et signé, rappelant qu'il faisait référence au soutien de Meloni au régiment Azov ukrainien, aux affiliations néonazies et ultra-nationalistes.

« La question, au-delà du débat sur le conflit en Ukraine, est objective. Meloni dérive du parti Movimento Sociale, qui s'appuie sur l'héritage du Repubblica Sociale Italiana, un État collaborateur du Troisième Reich », détaille-t-il. Cette République sociale italienne fut en effet mise en place entre 1943 et 1945 par Mussolini, en Italie du centre et du nord, afin d'en assurer le contrôle par l'armée allemande et le pouvoir nazi.

En ajoutant le préfixe « néo », Canfora aurait marqué une certaine distance avec la RSI, puisqu'il « indique que la personne provient d'un certain noyau, duquel elle dérive ». Lui-même communiste, il apprécierait par ailleurs que Meloni le qualifie de « Staliniste dans l'âme [...], parce que c'est ce que je suis, quand d'autres pourraient y lire une insulte ».

Défense et diffamations

Dans une tribune publiée par le journal Libération s'organise une défense internationale de l'historien et philologue, qui réunit des auteurs, éditeurs et chercheurs de plusieurs pays, dont Vincent Azoulay (EHESS), Jean-Luc Fournet (Collège de France), Florence Dupont (Université Paris-Diderot) ou encore Marwan Rashed (Université de la Sorbonne).

Le texte retrace les faits ayant mené à l'accusation de diffamation, et déroule une défense de Canfora, en les plaçant dans une perspective historique. Mais revient aussi sur les prises de position et les actions politiques de Meloni, en tant que Première ministre.

Très loin de l’image modérée qu’elle projette sur la scène internationale, Giorgia Meloni est, en réalité, en train de mettre l’Italie en coupe réglée. Elle ne cache nullement son intention de faire évoluer l’Italie vers le modèle illibéral de la Pologne et de la Hongrie. - Tribune de soutien à Luciano Canfora

Les signataires ne manquent pas de rappeler, par ailleurs, la propension des représentants de l'extrême droite italienne à assigner en diffamation leurs critiques. Et de citer le cas évident de Roberto Saviano, condamné à 1000 € d'amende fin 2023 pour avoir qualifié, en 2020, Giorgia Meloni et Matteo Salvini de « salauds ». Un qualificatif qui faisait référence à des propos de Meloni, en 2019, qui estimait alors que les bateaux secourant des réfugiés dans la Méditerranée « devraient être coulés »...

« Nous sommes loin de partager tous les positionnements politiques de Luciano Canfora. Nous n’en sommes que plus libres pour affirmer son droit absolu à les exprimer », poursuivent encore les signataires de la tribune, qui seront « présents en pensée au tribunal de Bari », le 16 avril prochain.

Photographie : Luciano Canfora, en 2022 (Antonio Pignato, CC BY-SA 4.0) et Giorgia Meloni, en 2022 (CPAC 2022 con Hermann Tertsch y Victor Gonzalez, domaine public)