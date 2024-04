En Italie, le procès de Luciano Canfora attendu en octobre

En avril 2022, au cours d'une conférence consacrée à la guerre en Ukraine, l'historien et philologue italien Luciano Canfora avait qualifié Giorgia Meloni de « néonazie dans l'âme ». Des propos rapidement repris par l'intéressée, qui n'était pas encore présidente du Conseil des ministres mais promettait déjà que Canfora n'échapperait pas « au procès ».

Auprès de La Stampa, Canfora avait tenté de s'expliquer, sans pour autant revenir sur ses propos : il faisait référence au soutien de Meloni au régiment Azov ukrainien, dont les affiliations sont clairement néonazies et ultra-nationalistes. « La question, au-delà du débat sur le conflit en Ukraine, est objective. Meloni dérive du parti Movimento Sociale, qui s'appuie sur l'héritage du Repubblica Sociale Italiana, un État collaborateur du Troisième Reich », avançait-il.

Le préfixe « néo » utilisé « indique que la personne provient d'un certain noyau, duquel elle dérive », détaillait-il encore, à quelques jours de l'audience préliminaire de ce 16 avril. Il avait reçu le soutien d'auteurs et d'éditeurs, dont un certain nombre de Français, qui s'étaient exprimés dans une tribune publiée par le journal Libération en France.

Les signataires appelaient à une défense de la liberté d'expression, mais aussi à ne pas banaliser les actions et personnalités de l'extrême droite italienne. Ils pointaient par ailleurs l'instrumentalisation de la plainte en diffamation par ce camp politique, citant la condamnation de Roberto Saviano à une amende de 1000 €, en fin d'année 2023.

Rendez-vous le 7 octobre

Michele Laforgia, avocat de Luciano Canfora, avait requis l'acquittement de son client, invoquant « l'exercice de son droit de critique politique ». Il a également mis en avant différents portraits ou articles à propos de Meloni dans la presse internationale, afin de démontrer que l'expression n'avait pas seulement été utilisée par l'historien.

Giorgia Meloni réclame 20.000 € de dommages et intérêts à Canfora, et la défense de la Première ministre, assurée par Luca Libra, a évoqué des propos qui ont « porté atteinte à l'honneur, au rang et à la réputation de la personne visée ».

À LIRE - Le général italien auteur d'un livre raciste et homophobe rattrapé par la justice

Le bureau du procureur de Bari, à l'issue de l'audience préliminaire, a confirmé l'ouverture d'un procès, le 7 octobre prochain. « La Première ministre sera très certainement appelée pour témoigner à la barre », a souligné l'avocat de Luciano Canfora auprès de l'agence ANSA. Présent lors de l'audience, l'historien a été accueilli par un comité de soutien à son arrivée au tribunal.

Photographie : Luciano Canfora, en 2022 (Antonio Pignato, CC BY-SA 4.0)