Droit du travail : lourd redressement pour l'éditeur de Riad Sattouf

Le redressement des éditions Allary tire ses racines d'une observation de l'Agessa, communiquée au monde de l'édition en 2017, avec force retentissements : l'association signalait en effet que l'activité de directeur de collection ne relevait en rien du régime de sécurité sociale des artistes auteurs : leur rémunération en droits d'auteur était donc purement et simplement exclue.

À l'époque, le Syndicat national de l'édition s'était étranglé et pour cause : la pratique était courante dans les maisons. De fait, le régime des artistes auteurs se révèle suffisamment souple pour convenir aux deux parties. D’une part, il s’avère particulièrement avantageux pour l'employeur en matière de cotisations sociales. De l’autre, il laisse plus de marge aux dircolls dans leur organisation, car moins contraignant qu’un salariat classique – bien qu’ici, les conclusions soient sans appel.

Un fameux redressement

Cette même année 2017, les éditions Allary recevaient la visite d'un inspecteur de l'URSSAF, pour un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Fin octobre, il fait parvenir un courrier listant cinq chefs de recouvrement, tous contestés par la maison.

Le contrôleur n'en démord pas, considérant en outre des frais professionnels non justifiés : début 2018, l'URSSAF réclame 239.016 € au titre des cotisations sociales, ainsi que 25.187 €, en majorations de retard. Ce redressement découlait de l'activité de type salarial effectuée par un contractant avec la maison, rémunéré en droits d'auteur. Oups...

Les éditions Allary persistent et signent, elles aussi : elles saisissent en 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Le statut d'auteur s'appliquerait bien à cette personne et aux missions qu'elle a assumées, assure la société. Elles interjettent donc appel du jugement prononcé le 7 août 2020 et la Cour d'appel de Paris a tranché, dans une décision rendue fin janvier 2024...

Directeur de collection ou président ?

Dans cette affaire, chaque partie défendait l'attribution d'un statut. Les éditions Allary présentaient leur contractant comme un auteur, quand l'URSSAF (et l'Agessa à ses côtés) y voyait avant tout une relation de travail assimilable à du salariat.

Le cas prend alors une tournure insolite, puisque le collaborateur de la maison n'est autre que son président, Guillaume Allary lui-même. Ce dernier a travaillé aux côtés de Riad Sattouf pour la création de L'Arabe du futur, célèbre série qui a fait le succès de l'auteur et de la maison (plus de 2,9 millions d'exemplaires, données Edistat).

Il serait intervenu « dans la mise au point des textes », « en réécrivant certains passages des œuvres produites en 2015 et 2016, œuvres qu'il a ainsi concouru à créer et à mettre au point, en l'absence de tout lien de subordination avec l'éditeur ».

Allary (la maison) et Allary (le président) tentent de faire valoir l'expérience passée chez Hachette, au sein de la collection La Fouine illustrée, pour Retour au collège (2005), d'un certain... Riad Sattouf. À l'époque, Guillaume Allary « a bénéficié du statut d'auteur alors qu'il était conseiller littéraire », et l'URSSAF n'y avait pas vu de problématique particulière. Autres temps, autres mœurs ?

En face, on a surtout vu dans les interventions de Guillaume Allary des propositions de « modifications de type orthographique », ainsi qu'« une relecture globale afin de s'assurer de la cohérence de l'histoire racontée par l'auteur ».

Pour l'Agessa, il « ne justifie pas d'un travail d'écriture ou autre lui permettant de revendiquer la qualité de co-auteur des ouvrages et de légitimer ses rémunérations en droits d'auteurs ». Par ailleurs, le statut de président de Guillaume Allary « n'est pas de nature à annihiler toute notion et existence d'un lien de subordination » avec la maison d'édition.

[S]i M. [Guillaume Allary] adresse des remarques, formule des propositions et des recommandations sur plusieurs plans de la réalisation de l'œuvre de M. [Riad Sattouf], ce dernier reste toujours maître d'accepter et de suivre ou non ce qui ne constituent en fait que des suggestions de la part du directeur de collection, mais aussi qui ne sont absolument pas à l'origine de l'idée même de l'œuvre, de son essence qui reste le fruit du travail intellectuel et artistique du seul auteur de ces ouvrages, M. [Riad Sattouf]. – Motifs de la décision de la Cour d'appel de Paris

Si Riad Sattouf a bien témoigné de « l'importance que revêt pour lui » le travail de Guillaume Allary, celui-ci, aux yeux, de la Cour, « exclut toute notion de co-auteur ». Toutes les pièces concernant les apports d'Allary ne présentent pas, d'ailleurs « un niveau suffisant de participation intellectuelle à la création des œuvres pour pouvoir admettre que ce travail puisse relever du régime de sécurité sociale des auteurs », conclut la Cour, qui confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris, ainsi que le redressement amorcé par l'URSSAF.

Direction la cassation

Contactées, Allary Éditions nous indique prendre « acte de cette décision » de la Cour d'appel, sans pour autant la comprendre. « D’un côté, il est reconnu que nous sommes bien dans le cas d’un directeur de collection qui a eu un apport créatif susceptible de le faire entrer dans la catégorie de Directeur de collection payé en droits d’auteur, mais, de l’autre, les juges posent comme condition que ce travail soit assorti d’un “final cut” pour que la qualité d’auteur d’un Directeur de collection soit reconnue. »

Assurant que cette condition n'apparait pas dans la législation, la maison y voit une contradiction profonde dans la définition du statut de l'auteur : « Si on retient le “final cut” pour définir un auteur, comment un scénariste ou un pigiste pourrait bénéficier de cette qualité ? Cela nous semble juridiquement contestable. »

Les éditions Allary considèrent ainsi que le travail de Guillaume Allary sur les albums de Sattouf reste celui d'un auteur, « au sens de travail d’auteur d’un directeur de collection tel que défini par l’URSSAF ». À ce jour, la maison a cessé toute rémunération des directeurs de collection en droits d’auteur, pour se mettre à l'abri d'un autre redressement.

Décidée à défendre ce qu'elles désignent comme le travail d'auteur de Guillaume Allary sur L'Arabe du futur, la maison a annoncé à ActuaLitté se pourvoir en cassation. De fait, le décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 avait apporté une notable évolution quant au statut de dircoll : son application est soumise à plusieurs nuances, notamment « sous réserve [d'une] condition d’originalité de la collection, et hors lien de subordination avec l’éditeur ». Le principe de non-rétroactivité de la loi risque cependant de ne pas jouer en faveur de l’éditeur.

La confirmation de la Cour d'appel est accessible à cette adresse.

