À Perpignan, Astérix et le droit d'auteur ont du “front dans l'aile

Asterix et tout le village d'Uderzo et Goscinny, réunis pour aider Louis Aliot à présenter ses meilleurs voeux 2024, voilà qui relevait déjà de la grossière violation du droit d'auteur. Si l’image indélicate a été retirée du compte Twitter de l’édile, elle demeure encore bien visible sur Instagram, au moment où nous publions. Or, les éditions Albert René, filiale du groupe Hachette Livre ont expressément indiqué avoir demandé le retrait total de cette contrefaçon grossière.

Du côté de la mairie, ce 10 janvier, on ne faisait « [pas] de commentaire pour le moment. Juridiquement, il [Louis Aliot] n’a rien reçu ». La maison assurait pourtant de son côté qu’« Astérix est apolitique et veille à ne jamais être associé à un parti » et n'avoir « pas été sollicit[ée] pour cette utilisation », avec demande de retrait fissa.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le village des irréductibles a maille à partir avec le FN : en 2014, à l’occasion des municipales, une image incitant à voter pour les candidats frontistes utilisait les irréductibles Gaulois. Le FN s’était défendu auprès de ActuaLitté de toute responsabilité dans cette contrefaçon, d’autant que les auteurs historiques des bandes dessinées s’étaient toujours gardés de lier leurs personnages avec la politique.

Notons également que la branche belge de l’UMP avait, en 2012, utilisé les Gaulois à des fins de communication — sans se préoccuper outre mesure des implications juridiques. Un désagréable sentiment de déjà-vu nous expliquait alors les éditions Albert René, puisqu’en 1998, le RPR avait déjà puisé dans la bande dessinée de quoi alimenter son discours.

« Albert Uderzo n’avait vraiment pas apprécié cette appropriation de son œuvre. Astérix, son personnage, ne fait pas de politique, n’en a jamais fait, et n’en fera jamais », nous indiquait la maison.

La répétition, base de la pédagogie

Auprès de l’AFP, le maire frontiste assure de sa bonne volonté et qu’il obtempérera — mais les délais de suppression de l’image sur le réseau Instagram semblent particulièrement longs. Ce qui devient plus troublant, c’est que Louis Aliot ne s’émeut pas le moins du monde, affirmant avoir contrevenu au droit d’auteur à plusieurs reprises déjà : « Je fais ça depuis cinq ou six ans et ça n’a jamais posé de problème. Je le fais régulièrement, ou avec Tintin d’ailleurs, ça dépend. »

Et de se justifier : « Ce sont quand même des icônes. Mais s’ils veulent que je l’enlève, je l’enlèverai. »

De fait, ActuaLitté épargnera un fameux travail de vérification au service juridique de Hachette Livre (filiale de Vivendi désormais), puisqu’en effet, Louis Aliot n’en est pas à sa première contrefaçon. En parcourant la page Facebook, nous avons déniché, pour 2022, une utilisation déjà douteuse… de la même image, ainsi qu’en 2021, avec une régularité qui frôle l’obsession, puisque c’est à nouveau la même vignette reproduite.

Voeux 2022 de Louis Aliot

Voeux 2021 de Louis Aliot... comme un sentiment de répétition ?

On notera d’ailleurs, avec le sourire, la mention du copyright © Les éditions Albert René/Goscinny — Uderzo, en haut à droite.

Nous n’avons en revanche pas mis la souris sur une utilisation de Tintin — sauf à considérer que les équipes de communication de la mairie aient fait le ménage sur les publications de l’édile… Les éditions Casterman et Moulinsart souffleront.

