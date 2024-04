En Norvège, qui a voulu tuer l'éditeur des Versets sataniques ?

Qui a tiré les trois balles à expansion qui auraient pu mettre à fin à la vie de William Nygaard ? La question pourrait rester sans réponse, en Norvège, où l'enquête rouverte en 2018 après l'identification de deux suspects a finalement été classée sans suite. Le bureau du procureur d'Oslo a fait part de la nouvelle, le 9 avril dernier, en indiquant que les preuves n'étaient pas suffisantes.

Lars Erik Alfheim, le procureur général, a lui-même reconnu que la décision n'était pas des plus satisfaisantes, mais en l'a attribué au haut niveau d'exigence en matière de preuves, ainsi qu'à l'ancienneté des faits. « Il est regrettable que nous ne puissions pas mener cette affaire à son terme, qui est cruciale pour la liberté d'expression et nos principes démocratiques. »

Le 11 octobre 1993, l'éditeur William Nygaard est visé par une tentative d'assassinat devant son domicile, à Oslo. En 1989, le groupe Aschehoug avait publié Les Versets sataniques, de Salman Rushdie, quelques semaines après la fatwa lancée contre l'auteur par l'ayatollah Khomeini, en raison de l'aspect « blasphématoire » de l'ouvrage envers l'islam.

La fatwa visait spécifiquement Salman Rushdie, en réclamant son exécution, mais aussi tous ceux qui l'ont aidé ou ont été impliqués dans la publication du livre. Le traducteur japonais du récit, Hitoshi Igarashi, est ainsi assassiné en juillet 1991 à l'université de Tsukuba, au Japon, sans qu'aucun coupable ne soit jamais identifié.

Un cold case persistant

Dans le cas de William Nygaard, l'enquête a piétiné, sans jamais aboutir. En 2010, la publication d'un livre du journaliste Odd Isungset, consacré à la tentative d'assassinat de l'éditeur, relance les investigations. L'association des éditeurs norvégiens s'implique largement dans cette réouverture, en proposant notamment, avec le groupe Aschehoug, une récompense de 60.000 € pour des informations sur l'auteur ou les auteurs de l'attaque.

Isungset lui-même avait révélé plusieurs faits d'importance sur la tentative de meurtre, dont des pistes pour identifier les responsables : « L’un des suspects de l’affaire a acheté le jour suivant l’attaque un aller pour l’Iran en cash, et possédait les mêmes types d’arme et de munitions que ceux utilisés lors de la fusillade », écrivait-il ainsi.

La brigade criminelle de la police norvégienne (Kripos) avait finalement procédé à l'inculpation de deux suspects, évoquant des « soupçons solides d'implication » de deux personnes dans l'attaque de Nygaard. L'annonce de la police avait été faite quelques jours avant la prescription de la tentative de meurtre, ce qui permettait d'étendre le délai.

Une « déception »

« Cette affaire nous concerne tous, pas seulement moi, et je suis très déçu. Je suis assez éprouvé, en fait. Je ne m'y attendais pas », a déclaré William Nygaard auprès de NRK. Halvard Helle, avocat de l'éditeur, a indiqué que son client ferait appel de la suspension des charges et du classement sans suite de l'accusation.

L'un des accusés serait un ancien diplomate de l'ambassade iranienne d'Oslo, et l'avocat affirme que les auditions de la Kripos auraient été bien insuffisantes. L'autre suspect, dans cette enquête, avait été dévoilé par NRK en 2021 : il s'agissait de Khaled Moussawi, qui démentait alors toute implication dans la tentative d'assassinat. De nationalité libanaise, il a vécu en Norvège de 1989 à 1996, et avait aussi des liens avec l'ambassade iranienne d'Oslo.

Peu après l'annonce de la décision du procureur, l'Union internationale des éditeurs a aussi exprimé sa déception face à la clôture de la procédure. « Il est malheureux de constater que la tentative de meurtre d'un éditeur, déclenchée par un livre qu'il avait publié, se retrouve dans une impasse face à la justice », a souligné José Borghino, secrétaire général de l'organisation.

« La liberté d'expression a besoin d'éditeurs courageux et nous devons protéger et soutenir ces derniers. Cette attaque envers la liberté de publier était flagrante et visait clairement à réduire au silence les auteurs, les éditeurs et les traducteurs. Toute l'édition a été choquée par cette tentative de meurtre, et il est triste de constater que ceux qui en sont responsables ne sont pas punis. »

L'organisation PEN International s'est aussi exprimée en faveur de prolongations de l'enquête : « Ceux qui ont tenté de tuer William Nygaard ne doivent pas être autorisés à agir en toute impunité. »

Photographie : William Nygaard (à gauche), en 2009 (nrkbeta, CC BY-SA 2.0)