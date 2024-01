Un gang géorgien sévit, spécialisé dans le vol de livres précieux

En France, un des premiers larcins connus du réseau de malfaiteurs remonterait à juillet 2023, à l'École normale supérieure de Lyon. Un jeune homme d'une vingtaine d'années présente une carte d'identité belge — un faux, en réalité — pour consulter une dizaine d'ouvrages rares et anciens du dramaturge et romancier Alexandre Pouchkine.

Quatre heures plus tard, le bibliothécaire chargé de la surveillance du lieu est sollicité pour un renseignement. Le prétexte d'une diversion, qui permet à son complice « étudiant » d'emporter avec lui les précieux ouvrages. Dans sa plainte pour vol, consultée par Le Parisien, l'ENS Lyon estime que l'un des livres dérobés, une édition de Boris Godounov de 1825, se monnaierait plus de 70.000 €.

Vols en série

Ce premier casse en annonçait d'autres, commis dans différentes bibliothèques françaises. Début octobre 2023, la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) essuie un cambriolage en bonne et due forme, réalisé en pleine nuit. La veille de cette intrusion, un homme avait demandé à consulter des livres d'Alexandre Pouchkine, à nouveau, sans y parvenir — l'établissement n'en conserve pas.

L'information erronée du vol d'un ouvrage de l'auteur russe circula pendant quelques heures, en novembre, avant d'être démentie : les huit livres dérobés cette nuit-là n'avaient qu'une « faible valeur », selon la BULAC. La Brigade de répression du banditisme (BRB) avait ouvert une enquête peu après les faits, interpelant trois suspects.

Le même mode opératoire met la puce à l'oreille des enquêteurs et des relevés d'ADN confirment l'intuition. Deux Géorgiens âgés de 24 ans, qui se font passer pour des étudiants en littérature, sont désormais recherchés, sans succès à ce jour.

Faux livres et vrais butins

Après les mésaventures de l'ENS Lyon et de la BULAC, une alerte des autorités est diffusée aux établissements patrimoniaux français. À Paris, la Bibliothèque nationale de France entreprend des vérifications, puisqu'un homme a consulté, entre mars et octobre 2023, une quantité considérable d'ouvrages d'auteurs russes, afin de rédiger une thèse sur « la démocratie dans la littérature russe du XIXe siècle », rapporte Le Parisien.

Les bibliothécaires découvrent alors la supercherie : neuf manuscrits rares et précieux de Pouchkine et du poète Mikhaïl Lermontov ont été subtilisés, remplacés par de convaincantes copies. Le montant du butin dépasse celui des autres actions, puisque l'ensemble est estimé à 650.000 €...

Un autre lecteur adepte des manuscrits russes est identifié par les enquêteurs à la BnF : Valérian R., un Géorgien de 57 ans. Fin octobre 2023, il a demandé à consulter 6 livres de Pouchkine, qu'il photographie à de nombreuses reprises, utilisant même un mètre pour noter quelques mesures.

À l'extérieur, sur la terrasse du site François-Mitterrand, Mikheil Z., un compatriote complice de Valérian R., organise des vols de manuscrits dans d'autres pays européens, selon les informations obtenues par l'OCBC. D'après la plainte déposée par la BnF, c'est Mikheil Z. qui aurait remplacé les originaux de l'établissement par les copies, utilisant un bras en écharpe pour cacher les ouvrages.

Début novembre, il sera arrêté à l'aéroport de Bruxelles, suite à un mandat européen émis par la justice lituanienne. Ce qui permet aussi de mettre au jour un véritable réseau européen de vols et de recels...

Trafic sans frontières

Mikheil Z. n'a pas seulement agi en France : il est soupçonné d'avoir participé aux vols de 17 ouvrages précieux à Vilnius, ainsi qu'à une action visant la bibliothèque de l'Université de Varsovie, en Pologne, qui aurait débouché sur la sortie de 80 exemplaires.

Interpelé quelques jours après son complice, Valérian R. nie être un rouage d'une organisation criminelle, indiquant aux enquêteurs être un antiquaire curieux, puis un fabricant de fac-similés pour le marché géorgien...

À LIRE - Une amende, mais pas de prison, pour le “Lupin des manuscrits”

Me Dylan Slama, son avocat, assure au Parisien que son client n'est pas coupable, du moins pas de faits d'une grande ampleur : « Faute d’avoir sous la main les véritables responsables, on lui fait porter le chapeau, ce qui est une injustice fondamentale. Sa place aujourd’hui n’est pas en prison et il pourrait tout à fait être placé sous contrôle judiciaire dans des conditions parfaitement sereines. »

L'enquête a en tout cas pris des proportions européennes, puisque le même gang, vraisemblablement, pourrait avoir commis des larcins en Lettonie, en Estonie, en Lituanie, en Allemagne, ou encore en Finlande. En Suisse, également, où un recueil de Pouchkine a été dérobé à la Bibliothèque de Genève, selon La Tribune de Genève.

Amour de l'argent ou de la patrie ?

Dans tous les pays concernés par des vols d'ouvrages précieux, des noms reviennent : Pouchkine, Gogol, Lermontov... Des auteurs russes du XIXe siècle, qui célèbrent la Russie et l'ont d'ailleurs placé sur la carte de la littérature mondiale à plus d'un titre.

Le premier motif suggéré par les enquêteurs est évidemment financier : il s'agirait de revendre les ouvrages précieux dérobés, pour l'appât du gain. Une autre hypothèse se profile alors, celle de vols à l'aspect plus politique, motivés par l'idée de rapporter en Russie ces précieuses reliques textuelles.

À LIRE - La littérature russe a la cote chez les bandits

« Il est possible d’émettre l’hypothèse d’un projet de plus grande ampleur visant à rapatrier [en Russie] ce précieux patrimoine culturel devenu symbolique et identitaire », écrivent les enquêteurs de l'OCBC dans un rapport consulté par Le Parisien. Les autorités envisagent même une implication du Kremlin, sans que cette piste ne soit formellement confirmée à ce jour.

L'enquête se poursuit...

Photographie : des ouvrages anciens au Russian Literature Institute (The Pushkin House), à Saint-Pétersbourg (Saint-Petersburg Theological Academy, CC BY-ND 2.0)