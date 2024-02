Métadonnées : une plainte contre le catalogue pirate Anna's Archive

Coopérative mondiale de bibliothèques, l'OCLC (Online Computer Library Center) gère notamment WorldCat, catalogue commun d'établissements de lecture publique du monde entier. Cette ressource de taille permet principalement de constituer des métadonnées fiables et précises, afin d'informer les notices des bibliothèques.

OCLC s'appuie sur un mode participatif, où chaque professionnel peut contribuer à l'enrichissement des données communes, pour obtenir le catalogue le plus exhaustif et le plus complet possible.

Si les méthodes sont quelque peu différentes, l'objectif d'Anna's Archive est fondamentalement le même : référencer le plus de livres et d'articles scientifiques possible, afin de proposer un accès simple, gratuit - et le plus souvent illégal - à chacun d'entre eux.

Pour ce faire, Anna's Archive avait notamment siphonné les ressources du site WorldCat, catalogue commun des bibliothèques du monde entier, afin d'en extraire les métadonnées. En associant ces dernières aux liens d'accès pirate, la plateforme obtenait ainsi un catalogue extrêmement efficace, et particulièrement précis...

Les métadonnées elles-mêmes sont mises à disposition des intéressés, et servent par ailleurs à « créer une liste des livres qu'il nous reste à archiver », précisaient les gestionnaires d'Anna's Archive.

Une attaque et des vols

Dans une plainte déposée auprès d'une cour de l'Ohio, l'OCLC évoque plusieurs cyberattaques dont elle a été la victime à partir de l'automne 2022. « Ces attaques ont continué tout au long de l'année suivante, forçant l'OCLC à fournir temps et ressources afin d'améliorer son réseau, d'assurer une maintenance et des réparations », explique la plainte, repérée par TorrentFreak.

En indiquant mettre à disposition les données de WorldCat sur sa plateforme, Anna's Archive se serait elle-même désignée « coupable » de ces attaques informatiques, assure l'OCLC. Selon l'organisation à but non lucratif, pas moins de 1,4 million $ auraient été dépensés, en deux ans, pour garantir la sécurisation des données de WorldCat.

Considérant que l'OCLC s'active sur WorldCat depuis plus de 50 ans, avec des millions $ investis pour faire tourner la machine participative, l'organisation estime que les vols d'Anna's Archive sont préjudiciables à son modèle économique global.

« Les accusés, à travers les domaines d'Anna's Archive, ont rendu, et rendent encore accessibles, les 2,2 téraoctets de données de WorldCat en téléchargement public, via des fichiers torrent », indique la plainte de l'OCLC.

À LIRE - Vol de métadonnées : OCLC fait plier Clarivate et ProQuest

Le document vise une certaine Maria Dolores Anasztasia Matienzo, identifiée par l'OCLC comme la gérante d'Anna's Archive, « ancienne catalogueuse chez un concurrent de l'OCLC », ainsi qu'une vingtaine de complices, non identifiés, qui résideraient notamment « en Israël et au Brésil ».

Le plaignant demande à la justice d'émettre une injonction permanente, ainsi que des condamnations pour « rupture de contrat », « délit d'ingérence » ou encore « intrusion ». Les dédommagements seront fixés lors du procès, mais l'OCLC réclame plus de 75.000 $.

Photographie : illustration, Bill Stilwell, CC BY-SA 2.0