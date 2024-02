Un libraire au tribunal pour le manuscrit de “Hotel California

Glenn Horowitz, aux côtés de Craig Inciardi, ancien commissaire du Rock & Roll Hall of Fame, et d'Edward Kosinski, revendeur de reliques liées à l'histoire de la musique, ont écouté, ce mercredi 21 février, les accusations portées à leur encontre. Ils sont notamment accusés d'avoir comploté pour se procurer et revendre des archives du groupe Eagles, sans autorisation.

L'accusation remonte à 2012, quand le chanteur, batteur, cofondateur et auteur-compositeur du groupe Eagles, Don Henley, apprend que plusieurs brouillons de chansons vont être proposés à la vente par la société d'Edward Kosinski. Selon l'acte d'accusation, lorsqu'ils sont interrogés sur la provenance des pièces, les trois hommes avancent des explications différentes...

Au tribunal, leurs avocats assurent encore et toujours qu'ils sont innocents, et que l'accusation ne dispose même pas de preuves pointant un vol des fameux manuscrits.

Les papiers des Eagles sont déjà passés entre de nombreuses mains. Dans les années 1970, le groupe confie ses archives à Ed Sanders, auteur d'un livre à succès consacré à Charles Manson et lui-même membre d'un groupe, The Fugs. Il doit écrire un ouvrage sur les Eagles, alors que le groupe est au firmament. Selon Sanders, son travail a débouché sur quatre volumes biographiques, extrêmement détaillés, pour lesquels il aurait été « très, très bien payé ». Le livre ne sera jamais publié, note The New York Times.

Sanders lui-même n'est pas accusé de vol, même si, rappelle Vulture, il aurait vraisemblablement vendu les documents pour 50.000 $ à Glenn Horowitz en 2005. La défense de ce dernier - et celle des deux autres accusés - pointe bien sûr la bizarrerie : comment parler de vol si Ed Sanders lui-même n'est pas inquiété ?

Une source fictive

L'accusation affirme que le complot autour du recel a commencé en 2012, quand Horowitz a lui-même cédé quelques pièces à Craig Inciardi et Edward Kosinski. Don Henley repère alors les documents, et assure qu'ils lui ont été volés. Lors de l'enquête, d'après l'Associated Press, il a même juré ne jamais les avoir confiés à Sanders, ce que la défense dément, en pointant la mémoire de Henley, âgé de 76 ans.

Inciardi et Kosinski ont ensuite approché les maisons Christies et Sotheby's, mais ces dernières ont suspendu les ventes, étant donnés les soupçons quant à leur provenance. En 2016, les enquêteurs saisissent les documents, pour faire toute la lumière sur leur statut.

Les procureurs affirment que Glenn Horowitz aurait alors mis sur pied plusieurs explications concernant la provenance des manuscrits : dans un échange avec Sanders remontant à 2017, il aurait ainsi suggéré de les relier à Glenn Frey, un autre membre fondateur des Eagles, mort l'année précédente. Cela « réglerait les choses une bonne fois pour toutes », aurait-il écrit.

Il se serait ensuite rétracté, en constatant de lui-même que cette version allait à l'encontre de celle de Sanders, détaillée en 2005 dans un mail. Il affirmait alors être tombé sur ces archives « lors d'un séjour chez Henley, à Malibu ».

Outre le témoin star qu'est Don Henley, le procès met en avant une figure bien connue des bibliophiles et collectionneurs américains, le libraire Glenn Horowitz. Personnage haut en couleur, « combinaison d’érudit et d’escroc » selon un proche, il a réalisé plusieurs coups d'éclat, comme la vente des archives de Bob Dylan à deux institutions de l’Oklahoma pour une somme estimée à 20 millions $...

Photographie : la pochette de l'album Hotel California (1976), du groupe Eagles (Piano Piano!, CC BY 2.0)