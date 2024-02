Image ou texte, l'IA face à des procès en série

Pour s'améliorer et proposer des résultats satisfaisants, les larges modèles de langage s'appuient sur d'énormes volumes de données, qu'ils « lisent » et assimilent. Les contenus créés par Midjourney, Stability ou encore ChatGPT reposent ainsi sur des textes, des images ou des vidéos existantes, disponibles sur le web.

Certains créateurs de ces œuvres, estimant que leurs droits de propriété intellectuelle ont été violés par les sociétés derrière les outils d'intelligence artificielle, ont porté plainte. Les cours de justice se penchent sur les affaires, bien conscientes qu'elles vont écrire les premières lignes de la jurisprudence sur le sujet...

Liberté d'expression et IA

En janvier 2023, trois artistes américaines, Sarah Andersen, Kelly McKernan et Karla Ortiz portaient plainte contre Stability AI, Midjourney et DeviantArt, dénonçant le développement d'outils basés sur l'intelligence artificielle à l'aide de certaines de leurs œuvres graphiques. Elles pointaient notamment l'absence d'autorisation de leur part, et le fait qu'aucune compensation ne soit versée.

Leur plainte avançait qu'elles n'étaient pas les seules artistes lésées par ce système : un document de travail des équipes derrière Midjourney listait ainsi les noms de 20.000 artistes dont il s'agissait de reproduire les styles, si un utilisateur en faisait la demande.

La procédure des trois artistes s'était dans un premier temps heurtée aux critiques du juge William Orrick, qui estimait que les faits reprochés étaient trop larges par rapport aux éléments présentés. Il s'était montré peu convaincu, mais avait toutefois autorisé les plaignantes à poursuivre leurs démarches, en les amendant.

Ce 8 février, le même juge a cette fois retoqué un argument de la défense, puisque Stability AI, Midjourney et DeviantArt cherchaient à mettre un terme à l'action en justice en prétextant une atteinte à la liberté d'expression. William Orrick a refusé cette conclusion, en soulignant que la plainte revêtait un « intérêt public » et devait donc être étudiée par la cour, indique The Hollywood Reporter.

Parmi les nouvelles pistes étudiées par les artistes, celle d'une usurpation d'identité pourrait faire son chemin, s'il est prouvé que les outils basés sur l'intelligence artificielle font référence à leurs noms, associés à certains contenus, pour attirer des utilisateurs.

Trop de procès ?

Du côté du texte, les procès ne manquent pas. Les deux auteurs Paul Tremblay et Mona Awad ont ouvert le bal en juin 2023, avant Sarah Silverman, Christopher Golden et Richard Kadrey en juillet, puis quatre auteurs, dont Michael Chabon, en septembre. Quelques jours plus tard, G.R.R. Martin, Jodi Picoult, John Grisham ou encore Jonathan Franzen se réunissaient autour de l'Authors Guild, pour frapper un grand coup.

Toutes ces procédures sont dirigées contre OpenAI, notamment, qui a mis au point l'outil ChatGPT, basé sur l'intelligence artificielle générative et capable de composer en quelques secondes un texte cohérent, à partir de la demande de l'utilisateur.

Cette multiplication de procès pourrait toutefois s'avérer contre-productive, pour les auteurs. Ainsi, Michael Chabon, Ta-Nehisi Coates ou encore Sarah Silverman ont demandé ce 8 février à la cour de Californie, auprès de laquelle ils ont porté plainte, de mettre un coup d'arrêt à d'autres procédures, ouvertes dans l'État de New York par le New York Times d'une part, et par G.R.R. Martin, Jodi Picoult, John Grisham et l'Authors Guild d'autre part.

Ils affirment que ces autres actions en justice, des « imitations », viennent parasiter le déroulement de la procédure en Californie, conduisant à des « décisions incohérentes », rapporte Reuters. Pire encore, à leurs yeux, après un revers subi dans leur juridiction, OpenAI chercherait à « obtenir de meilleures conditions » auprès de la cour new-yorkaise...

Photographie : illustration, Anthony Vicente, CC BY-NC-ND 2.0