François Bégaudeau au tribunal : "C'est une offense sexiste"

« Non François Bégaudeau, ce n'est pas de l'humour comme vous le prétendez. C'est une offense sexiste. Et c'est une violence. Or, de votre part, ce n'est pas un dérapage. Même votre entourage en témoigne : "habitué", "pas étonné". » Ces mots de Ludivine Bantigny ont été partagés sur X à la suite du procès, et réagit à la défense de l'auteur de L'Amour. Ce dernier a plaidé « l’humour beauf », et de « post malencontreux ».

« Très sincèrement, je pensais qu'il allait présenter ses excuses, à l'issue de ce que nous lui avons fait entendre, sur la blessure que ces propos dégradants provoquent et sur le mal qu'ils font. Mais non. François Bégaudeau n'a pas bougé d'un iota », ajoute la victime.

Le message, complet, incriminé : « Dans le milieu radical parisien, Ludivine est connue pour être jamais la dernière. Tous les auteurs de La Fabrique lui sont passés dessus, même Lagasnerie. »

Humour ou misogynie ? Les deux ?

Mediapart, qui a assisté au procès, rapporte les explications de François Bégaudeau : « Un internaute m’avait demandé de lui recommander des livres, Ludivine Bantigny figurait dans la liste. Je venais de lire son livre sur Mai 68, que j’avais trouvé très fort. Un internaute revient et me dit qu’il est conquis. S’enclenche alors un sketch entre lui et moi, je le connais, je sais qu’il a beaucoup d’humour. Il appelle Ludivine Bantigny “la Garbo des historiens”, “la divine”. Je suis rentré dans le jeu, dans le rôle de celui qui va attiser la jalousie. C’est là que je commets ce post trivial, grossier. »

Et d'ajouter : « Il est important de souligner deux choses : Geoffroy de Lagasnerie n’est pas un auteur de La Fabrique et il est homosexuel, c’est de notoriété publique. C’était un petit signal pour dire que c’était définitivement, absolument une blague, qu’on peut juger de mauvais goût. Ce n’est pas une faute morale, c’est une faute de goût. »

François Bégaudeau a encore développé que dans ses tentatives d'humour, il peut parfois aborder des thèmes sexuels, admettant sa prédilection pour les sujets triviaux. Et de se défendre en affirmant qu'une revue exhaustive de ses œuvres, incluant trente livres, critiques, articles et pièces, ne révélerait aucune trace de misogynie.

Mauvais goût ou diffamation sexiste ? Réponse en mai

Le message insultant a été relayé à l'insultée, par l'entremise d'une éditrice de la maison La Fabrique. « Estomaquée : un coup de poing dans l'estomac. Non seulement je suis pétrifiée mais je n'en reviens pas. Je n'ai jamais rencontré Bégaudeau, n'ai jamais eu le moindre contact avec lui. Comment peut-il se permettre une telle ignominie ? Lui qui se désigne théoricien de l'émancipation », raconte l'historienne.

Sa première réaction, continue-t-elle, a été d'envoyer un message à l'auteur pour exprimer son incompréhension et sa colère. Sa réponse, d'après elle, fut un refus de s'excuser, arguant que « l'humour ne nécessite pas d'excuses ». « Cet humour bien connu du masculinisme », complète-t-elle.

L'universitaire a questionné la possibilité de faire de l'humour en réduisant une femme à un objet de désir. Elle a partagé son inquiétude sur l'impact de ces paroles sur ses étudiants, craignant qu'ils adoptent une vision dégradée d'elle. Elle s'est également préoccupée des conséquences sur la perception de son partenaire et ses enfants. Elle a enfin affirmé que combattre la misogynie est un devoir absolu pour ceux qui prônent l'émancipation.

Durant le procès, l'avocate de l'association Chiennes de garde, Zoé Royaux, a de son côté critiqué cette tendance nuisible à sexualiser le débat lorsqu'il s'agit d'une femme, tandis que Sophie Soubiran a souligné l'intention malveillante derrière ces remarques, loin d'être de simples blagues, mais visant à nuire à la réputation de l'historienne. Elle a réclamé pour sa cliente 5000 € de dommages-intérêts, destinés à être reversés à des associations.

Pour la procureure, les déclarations de Bégaudeau étaient sexistes, réduisant Ludivine Bantigny à un simple objet sexuel, une situation impensable s'il s'agissait d'un homme. Elle a noté l'admission de sexisme par l'auteur, montrant sa pleine conscience de la portée de ses actes.

La décision, attendue pour le 27 mai, déterminera si ces commentaires constituent une simple plaisanterie de mauvais goût ou une réelle diffamation sexiste.

Crédits photo : Francesca Mantovani / Gallimard