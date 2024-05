Mauvaise nouvelle : la novelliste de génie Alice Munro n'est plus

Née dans l'Ontario le 10 juillet 1931, d'un père éleveur de renards et de visons et d'une mère institutrice, Alice Munro s'essaye assez tôt à l'écriture, pendant l'adolescence, et publie sa première nouvelle alors qu'elle étudie à l'université. Elle épouse James Munro en 1951, s'installe à Vancouver, en Colombie-Britannique, et ouvre avec lui une librairie.

La parution de son premier recueil de nouvelles ne survient qu'en 1968 : Dance of the Happy Shades est immédiatement remarqué par un Prix du Gouverneur général, la même année, mais ne sera traduit en français qu'une dizaine d'années plus tard, par Colette Tonge, aux éditions Québec Amérique (sous le titre La Danse des ombres). Les textes avaient déjà été publiés dans différents magazines.

Ses nouvelles apparaissent alors plus régulièrement dans d'autres revues, de plus en plus prestigieuses, tandis que Munro se consacre plus largement à l'écriture. En 1971, elle fait paraitre Lives of Girls and Women (non traduit), ensemble de nouvelles liées entre elles pour former un roman, l'unique de l'autrice, qu'elle considérait elle-même un peu « faiblard ».

À l'origine, Munro avait jeté son dévolu sur la forme courte en raison de son impossibilité de se concentrer longtemps pour travailler. Pourtant, elle s'impose peu à peu comme un grand nom de la nouvelle, au Canada, et obtient un deuxième Prix du Gouverneur général en 1978, pour Who Do You Think You Are ? (Pour qui te prends-tu ?, traduit par Colette Tonge, Québec Amérique).

#[pub-1]

Une influence considérable

À une époque où le roman devient la forme littéraire la plus populaire, au détriment, notamment, de la nouvelle, Alice Munro se forge une réputation auprès de ses pairs, de la critique et du public. Ses récits montrent des personnages a priori sans particularités, lancés dans un quotidien fait d'habitudes et de banalités, mais explorent finalement la complexité et la profondeur des individus.

Elle s'évoquait parfois à travers ses textes, comme dans une nouvelle publiée en 1977 dans The New Yorker, où elle s'appuie sur son expérience d'enfant maltraitée par son père. Malgré sa relative discrétion, Munro devient une référence pour de nombreux contemporains, dont Salman Rushdie, qui la qualifie de « maîtresse de la forme », Jonathan Franzen ou Margaret Atwood, souligne The Guardian.

Kristin Cochrane, directrice générale de la maison McClelland & Stewart, qui publie son œuvre, a indiqué que cette dernière « laissait une marque indélébile sur notre paysage littéraire ». Le Premier ministre de Canada, Justin Trudeau, a publié un message en mémoire de l'autrice, sur le réseau social X.

En 2013, la qualité littéraire des travaux d'Alice Munro avait été reconnue par l'Académie suédoise, qui lui avait décerné le Prix Nobel de Littérature. « Les thèmes sous-jacents qu'elle aborde sont souvent des problèmes relationnels et des conflits moraux. Elle s'appuie aussi, afin de créer des tensions dans ses textes, sur les relations entre la mémoire et la réalité. À l'aide de procédés subtils, elle est capable de démontrer l'impact que des événements apparemment insignifiants peuvent avoir sur la vie d'une personne », souligne l'Académie.

#[pub-2]

L'obtention de cette récompense a permis, en France, de faire connaitre plus largement l'œuvre de la Canadienne, notamment par des rééditions. Citons Du côté de Castle Rock, Trop de bonheur ou Rien que la vie, tous traduits par Jacqueline Huet et Jean-Pierre Carasso aux éditions de L'Olivier. Son dernier livre publié s'intitule Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, traduit par Agnès Desarthe aux éditions de L'Olivier.

À LIRE - Un document inédit sur Jane Austen, mais trop mal écrit pour être lu

Opérée du cœur en 2001, Alice Munro avait combattu le cancer, avant d'être confrontée à la démence, pour laquelle elle était suivie depuis quelques années. Dans Rien que la vie, quelques textes adoptaient un point de vue ouvertement autobiographique : « Chacun écrit le propre roman de sa vie », assurait-elle, rappelle The Washington Post.

Photographie : portrait d'Alice Munro, en 2012 (Andreas Vartdal, CC BY-SA 2.5)