Morris, Franquin, Hergé... Midjourney, très inspirée par le 9e art

Il y a bientôt un an, en janvier 2023, trois artistes américaines, Sarah Andersen, Kelly McKernan et Karla Ortiz portaient plainte contre Stability AI, Midjourney et DeviantArt. Elles dénonçaient les développements de programmes d'intelligence artificielle générative basés sur des œuvres visuelles, notamment les leurs, sans autorisation des auteurs, ni compensation.

Une plainte qui en annonçait d'autres, pour les mêmes motifs, portées par des auteurs de l'écrit à l'encontre des intelligences artificielles générant du texte. ChatGPT ou Llama en ont fait les frais, accusées de piller des textes protégés par le droit d'auteur pour proposer des réponses plus pertinentes aux requêtes. Et le tout, sans autorisation des ayants droit, ni compensation versée.

4700 styles à reproduire

Pour nourrir leur plainte, les trois artistes ont versé au dossier un certain nombre de pièces. Parmi celles-ci, une imposante liste nommée « Exhibit J (Midjourney Name list) ». Elle affiche les noms de 4700 artistes, d'époques et d'origines variées, dont les œuvres auraient été utilisées pour « entrainer » l'intelligence artificielle derrière Midjourney.

Les développeurs ne comptaient pas s'arrêter en si bon chemin, puisque, sous l'onglet « Proposed Additions », quelque 16.000 autres noms sont listés.

D'après les plaignants, David Holz, le PDG de Midjourney, aurait collecté ces références pour s'assurer que l'outil était capable de reproduire tous ces styles, si un utilisateur en faisait la demande. « En d'autres termes, Holz a publié une liste d'artistes reconnus par Midjourney Image Product dans le seul et unique but que ces noms, entrés par les utilisateurs et les clients de Midjourney Image Products, soient considérés comme des requêtes. »

Ainsi, Midjourney, « entrainé » par les œuvres des artistes, pouvait-il reproduire fidèlement les styles et produire des contenus particulièrement crédibles.

En octobre 2023, le juge William Orrick avait écarté de larges parties de la plainte de Sarah Andersen, Kelly McKernan et Karla Ortiz, tout en leur permettant de l'amender, afin de préciser leurs griefs à l'égard de Midjourney et DeviantArt. C'est à l'occasion de cette nouvelle phase que le document interne de Midjourney a été ajouté au dossier.

Du patrimoine aux auteurs contemporains

Au sein de cette liste de 4700 noms, de nombreux artistes américains, dont Cy Twombly, Andy Warhol, Norman Rockwell ou encore Walt Disney. Mais aussi des illustrateurs et auteurs de bande dessinée francophones, à commencer par Boulet, qui a indiqué sur le réseau social Bluesky être « en train de voir ce que je peux faire ». Plus loin, il affirme que « ces compagnies [sont] des parasites sans âme ».

Parmi les autres grands noms du 9e art présents dans cette liste, citons Albert Uderzo, Alejandro Jodorowsky, André Franquin, Hergé, Hugo Pratt, Jean Giraud — alias Moebius —, Morris, ou encore Julie Doucet. La revue Next s'est livrée à quelques tests, pour reproduire les styles des uns et des autres, avec des productions plus ou moins convaincantes — et problématiques, comme ces dessins qui affichent les signatures des auteurs.

Notons que le document comprend d'autres artistes visuels, comme des cinéastes, à l'instar d'Alain Resnais et David Lynch...

